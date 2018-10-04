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Автомобіль влетів у групу дітей: у лікарні – шестеро. ФОТО

Автомобіль влетів у групу дітей: у лікарні – шестеро. ФОТО
На автодорозі Н-14 "Миколаїв-Снігурівка" вдень 14 липня поблизу села Червоне Вітовського району водій автомобіля ВАЗ врізався у групу неповнолітніх велосипедистів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївщини, передає ТСН.

Водій спочатку зніс велосипедистів, а потім вилетів в кювет. Зазначається, що внаслідок аварії травмувань різного ступеню тяжкості зазнали шестеро дітей віком від 14-ти до 17-ти років. Всіх їх доправили до медичного закладу. Сам 25-річний кермувальник з Миколаєва, за попередніми даними, не постраждав.

"Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція якої передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до трьох років", – додали в поліції.

Автомобіль влетів у групу дітей: у лікарні – шестеро. ФОТО
Автомобіль влетів у групу дітей: у лікарні – шестеро. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, дитина
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