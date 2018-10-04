Автомобіль влетів у групу дітей: у лікарні – шестеро. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївщини, передає



Водій спочатку зніс велосипедистів, а потім вилетів в кювет. Зазначається, що внаслідок аварії травмувань різного ступеню тяжкості зазнали шестеро дітей віком від 14-ти до 17-ти років. Всіх їх доправили до медичного закладу. Сам 25-річний кермувальник з Миколаєва, за попередніми даними, не постраждав.



"Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція якої передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до трьох років", – додали в поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Н-14 "Миколаїв-Снігурівка" вдень 14 липня поблизу села Червоне Вітовського району водій автомобіля ВАЗ врізався у групу неповнолітніх велосипедистів.Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївщини, передає ТСН Водій спочатку зніс велосипедистів, а потім вилетів в кювет. Зазначається, що внаслідок аварії травмувань різного ступеню тяжкості зазнали шестеро дітей віком від 14-ти до 17-ти років. Всіх їх доправили до медичного закладу. Сам 25-річний кермувальник з Миколаєва, за попередніми даними, не постраждав."Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", санкція якої передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до трьох років", – додали в поліції.

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