На Волині зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це пише



Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Леонід Котяш у суботу, 13 липня.



Зі світлини видно, що автівки ВАЗ та Opel Vectra зіткнулись лоб в лоб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на перехресті вулиць Мостової та об'їзної зіткнулись два авто.Про це пише Район.Рожище Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду опублікував на своїй сторінці у Facebook користувачу суботу, 13 липня.Зі світлини видно, що автівки ВАЗ та Opel Vectra зіткнулись лоб в лоб.

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