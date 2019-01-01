На Волині зіткнулись два легковики. ФОТО
Сьогодні, 18:12
У Рожищі на перехресті вулиць Мостової та об'їзної зіткнулись два авто.
Про це пише Район.Рожище.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Леонід Котяш у суботу, 13 липня.
Зі світлини видно, що автівки ВАЗ та Opel Vectra зіткнулись лоб в лоб.
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Про це пише Район.Рожище.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Леонід Котяш у суботу, 13 липня.
Зі світлини видно, що автівки ВАЗ та Opel Vectra зіткнулись лоб в лоб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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