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На Волині зіткнулись два легковики. ФОТО

На Волині зіткнулись два легковики. ФОТО
У Рожищі на перехресті вулиць Мостової та об'їзної зіткнулись два авто.

Про це пише Район.Рожище.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Леонід Котяш у суботу, 13 липня.

Зі світлини видно, що автівки ВАЗ та Opel Vectra зіткнулись лоб в лоб.

На Волині зіткнулись два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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