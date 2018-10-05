П'яний водій, погроза вбивством та наркотики: «бурхливі» вихідні луцьких патрульних

Луцькі патрульні за вихідні зіткнулись з цілим переліком небезпечних викликів.Про це йдеться у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Близько 20 години 12 липня, луцькі патрульні отримали виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством, з вулиці Огієнка.Зі слів заявниці, невідомий чоловік погрожував їй предметом, схожим на пістолет. Затриманим виявився 34-річний громадянин, який мав при собі предмет, схожий на травматичний пістолет.Патрульні встановили також, що чоловік справді при продавчині-заявниці виймав пістолет та здійснив його перезарядку: це підтвердило відео з камери спостереження.Далі на місці працювала слідчо-оперативна група.А в ніч на 13 липня луцькі патрульні двічі виявляли осіб з речовинами, схожими на наркотичні.Спочатку підозрілого чоловіка перевірили в закладі інтернет-кафе на проспекті Соборності. 24-річний лучанин мав при собі 2 згортки з подрібненою зеленою речовиною. Патрульні забезпечили охорону місця події до прибуття слідчо-оперативної групи.Також того вечора підозрілих осіб виявив піший наряд у сквері по вулиці Шевченка, під мостом. В одного з чоловіків, 33-річного лучанина, було при собі 3 згортки з зеленою речовиною рослинного походження. На місце викликали слідчо-оперативну групу.Цими вихідними патрульні виявили і кілька нетверезих водіїв.Про один випадок розповімо детальніше.У ніч на 14 липня патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Соборності: заявник розказав, що водій на ВАЗ скоїв наїзд на його легковик і втік з місця пригоди.Схожий автомобіль з характерними ушкодженнями наші патрульні оперативно виявили на вулиці Наливайка. Поруч був і водій, 1999 року народження. Він признався, що вчинив аварію. У нього помітили ознаки сп’яніння: той повідомив, що вживав алкоголь вже після ДТП. На винуватця оформили 3 протоколи: тепер він відповідатиме за скоєне перед судом.14 липня, близько 5 години ранку, на вулиці Шухевича, патрульні зупинили ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Іноземець за кермом мав ознаки сп’яніння, однак проходити перевірку відмовився.Аби уникнути адміністративної відповідальності, винуватець поклав на сидіння службового автомобіля неправомірну вигоду. Звісно, після такого був затриманий. Далі з ним працювала слідчо-оперативна група.Нетверезого водія виявили і близько 12 години дня, по вулиці Ківерцівській. Чоловік пройшов перевірку: мав 0, 64 проміле алкоголю. Відповідно, патрульні оформили постанову і протокол на винуватця.