Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
14 липень, 23:18
Волинське село Гута-Боровенська, що на Маневичинні показали з висоти пташиного польоту.
Відповідне відео опублікували на youtube-каналі Makhortov LIVE.
"Географічне розміщення села сприяє розвитку сільського господарства, заготівлі грибів та ягід. В населеному пункті розміщені Гуто-Боровенська сільська рада, Фельдшерсько-акушерський пункт, Будинок культури, загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, дошкільний навчальний заклад "Сонечко", сільська бібліотека, магазини та кафе, пилорами.
Населення отримує доходи в основному на сезонних роботах, як в межах так і за межами України.
Гуто-Боровенським сільським головою на чергових виборах до місцевих рад у 2015 році обрано Копець Наталію Адамівну. До неї цю посаду протягом трьох виборчих термінів займав Балик Олександр Олексійович.
Село відоме своїм фольклорним колективом "Приданки", яке є частим гостем телепрограми “Фольк-Мюзік” Першого Національного та був відзначений її нагородою", - підписав свою роботу автор відео.
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Відповідне відео опублікували на youtube-каналі Makhortov LIVE.
"Географічне розміщення села сприяє розвитку сільського господарства, заготівлі грибів та ягід. В населеному пункті розміщені Гуто-Боровенська сільська рада, Фельдшерсько-акушерський пункт, Будинок культури, загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, дошкільний навчальний заклад "Сонечко", сільська бібліотека, магазини та кафе, пилорами.
Населення отримує доходи в основному на сезонних роботах, як в межах так і за межами України.
Гуто-Боровенським сільським головою на чергових виборах до місцевих рад у 2015 році обрано Копець Наталію Адамівну. До неї цю посаду протягом трьох виборчих термінів займав Балик Олександр Олексійович.
Село відоме своїм фольклорним колективом "Приданки", яке є частим гостем телепрограми “Фольк-Мюзік” Першого Національного та був відзначений її нагородою", - підписав свою роботу автор відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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