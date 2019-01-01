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Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Неймовірні краєвиди волинського села з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Волинське село Гута-Боровенська, що на Маневичинні показали з висоти пташиного польоту.

Відповідне відео опублікували на youtube-каналі Makhortov LIVE.

"Географічне розміщення села сприяє розвитку сільського господарства, заготівлі грибів та ягід. В населеному пункті розміщені Гуто-Боровенська сільська рада, Фельдшерсько-акушерський пункт, Будинок культури, загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, дошкільний навчальний заклад "Сонечко", сільська бібліотека, магазини та кафе, пилорами.

Населення отримує доходи в основному на сезонних роботах, як в межах так і за межами України.

Гуто-Боровенським сільським головою на чергових виборах до місцевих рад у 2015 році обрано Копець Наталію Адамівну. До неї цю посаду протягом трьох виборчих термінів займав Балик Олександр Олексійович.

Село відоме своїм фольклорним колективом "Приданки", яке є частим гостем телепрограми “Фольк-Мюзік” Першого Національного та був відзначений її нагородою", - підписав свою роботу автор відео.


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Теги: Гута-Боровенська, краєвиди
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