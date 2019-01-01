На два тижні спізнився на службу: на Волині судили солдата





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Зазначається, що у період з 20 по 28 травня солдат перебував на лікуванні і повинен був повернутися до місця дислокації 30 травня. Проте прибув до частини лише 13 червня. Чоловік показав суду, що він дійсно проходив військову службу за контрактом, однак після повернення із зони проведення АТО, в силу збігу складних сімейних обставин та хвороби батька, не отримавши дозволу відповідного начальника, не з’явився до частини у визначений час.



Злочин, вчинений обвинуваченим, відноситься до категорії тяжких злочинів. Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнає його щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину.



У підсумку чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі і відразу ж звільнили від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському судили солдата, який на два тижні спізнився на службу. За вказаний злочин чоловіку призначили випробувальний термін на 1 рік. судовому рішенні вказано, що військовий, який проходив службу за контрактом у Володимирі-Волинському, без поважних причин був відсутній на службі та не виконував службові обов’язки, а службовий час проводив на власний розсуд за місцем свого проживання, пише “Конкурент” Зазначається, що у період з 20 по 28 травня солдат перебував на лікуванні і повинен був повернутися до місця дислокації 30 травня. Проте прибув до частини лише 13 червня. Чоловік показав суду, що він дійсно проходив військову службу за контрактом, однак після повернення із зони проведення АТО, в силу збігу складних сімейних обставин та хвороби батька, не отримавши дозволу відповідного начальника, не з’явився до частини у визначений час.Злочин, вчинений обвинуваченим, відноситься до категорії тяжких злочинів. Обставинами, що пом’якшують покарання, суд визнає його щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину.У підсумку чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі і відразу ж звільнили від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на 1 рік.

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