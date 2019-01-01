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В місті на Волині провели унікальний етнопоказ українських дизайнерів. ФОТО

В місті на Волині провели унікальний етнопоказ українських дизайнерів. ФОТО
Однією з найбільш очікуваних подій фестивалю «Княжий», що проходить у місті Володимир-Волинський, стала фешн-програма.

Цьогоріч було представлено 60 одиниць дивовижного одягу, 7 колекцій, 45 моделей. Справжня гучна фешн подія на фестивалі “Княжий” – пише БУГ з посиланням на прес-службу фестивалю.

Гості мали можливість переглянути покази від:

– гостей зі Львова – модного дому NACHO з новою колекцією модного одягу;

– колекціонерки з Нововолинська Марії Доліновської, яка поділилася своїм неймовірним скарбом – колекцією жіночого одягу Волині, який побачив історію з кінця 19ст.;

– відділу технологічної освіти педагогічного коледжу ім.А.Ю.Кримського з колоритною і барвистою, дуже незвичайною колекцією (викладачі Клюд Олена і Шумік Марія);

– “Майстерні вишивки “ГарнаЯ” – талановиті сестри Олещук продемонстрували концептуальну колекцію суконь для презентації ребрендингу своєї майстерні;

– майстринь з Турійська Оксани Марченко та Постольник Оксани, котрі поєднали мистецтво розпису тканини та дизайнерське бачення жіночої вроди;

– дизайнерки Тетяни Морозової дивовижної тендітної краси – підбірка елітних весільних суконь за модою 2019 року.


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Теги: фестиваль Княжий, показ, моделі, сукня
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