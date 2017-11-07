Загинув пасажир: внаслідок аварії у Харкові авто розірвало на частини. ФОТО





ДТП за участю автомобілів трапилася близько 2:00 на проспекті Московському, – повідомляє



На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що за адресою сталося зіткнення двох автомобілів. Внаслідок події водія «ВАЗ» та 28-річного пасажира доставили до лікарні. Через деякий час 28-річний чоловік помер в лікарні. Стан здоров’я іншого постраждалого лікарі оцінюють як стабільний.



Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові в ніч проти неділі, 14 липня, зіткнулися автомобілі BMW і ВАЗ 2109. Внаслідок аварії один транспортний засіб розірвало на дві частини.ДТП за участю автомобілів трапилася близько 2:00 на проспекті Московському, – повідомляє прес-служба поліції Харківської області.На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що за адресою сталося зіткнення двох автомобілів. Внаслідок події водія «ВАЗ» та 28-річного пасажира доставили до лікарні. Через деякий час 28-річний чоловік помер в лікарні. Стан здоров’я іншого постраждалого лікарі оцінюють як стабільний.Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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