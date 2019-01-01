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Найкращі школярі Нововолинська відпочиватимуть у Польщі. ВІДЕО

Найкращі школярі Нововолинська відпочиватимуть у Польщі. ВІДЕО
Нововолинські школярі поїхали обмінюватись досвідом та відпочивати у Польщу.

Про це йдеться в сюжеті СТН.

В рамках програми партнерства міст Нововолинськ та Ярачево десять учнів, які показали вагомі результати в навчанні та вибороли переможні місця на різних олімпіадах, проведуть 10 днів у таборі міста Ярачево.

Під час перебування у Польщі нововолинські школярі матимуть змогу ознайомитись з місцевим колоритом, дізнатись більше про культурні традиції країни та вдосконалити свої знання з польської мови.

Супроводжуватимуть українську делегацію двоє педагогів, які працюватимуть і перекладачами.

У планах наступного року запросити дітей з Польщі та Німеччини до Нововолинська, аби познайомити юних іноземців з культурними звичаями України.


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Теги: Ярачево, Нововолинськ, обмін, школярі
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