Найкращі школярі Нововолинська відпочиватимуть у Польщі. ВІДЕО





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В рамках програми партнерства міст Нововолинськ та Ярачево десять учнів, які показали вагомі результати в навчанні та вибороли переможні місця на різних олімпіадах, проведуть 10 днів у таборі міста Ярачево.



Під час перебування у Польщі нововолинські школярі матимуть змогу ознайомитись з місцевим колоритом, дізнатись більше про культурні традиції країни та вдосконалити свої знання з польської мови.



Супроводжуватимуть українську делегацію двоє педагогів, які працюватимуть і перекладачами.



У планах наступного року запросити дітей з Польщі та Німеччини до Нововолинська, аби познайомити юних іноземців з культурними звичаями України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинські школярі поїхали обмінюватись досвідом та відпочивати у Польщу.Про це йдеться в сюжеті СТН В рамках програми партнерства міст Нововолинськ та Ярачево десять учнів, які показали вагомі результати в навчанні та вибороли переможні місця на різних олімпіадах, проведуть 10 днів у таборі міста Ярачево.Під час перебування у Польщі нововолинські школярі матимуть змогу ознайомитись з місцевим колоритом, дізнатись більше про культурні традиції країни та вдосконалити свої знання з польської мови.Супроводжуватимуть українську делегацію двоє педагогів, які працюватимуть і перекладачами.У планах наступного року запросити дітей з Польщі та Німеччини до Нововолинська, аби познайомити юних іноземців з культурними звичаями України.

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