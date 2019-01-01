Найкращі школярі Нововолинська відпочиватимуть у Польщі. ВІДЕО
Сьогодні, 07:23
Нововолинські школярі поїхали обмінюватись досвідом та відпочивати у Польщу.
Про це йдеться в сюжеті СТН.
В рамках програми партнерства міст Нововолинськ та Ярачево десять учнів, які показали вагомі результати в навчанні та вибороли переможні місця на різних олімпіадах, проведуть 10 днів у таборі міста Ярачево.
Під час перебування у Польщі нововолинські школярі матимуть змогу ознайомитись з місцевим колоритом, дізнатись більше про культурні традиції країни та вдосконалити свої знання з польської мови.
Супроводжуватимуть українську делегацію двоє педагогів, які працюватимуть і перекладачами.
У планах наступного року запросити дітей з Польщі та Німеччини до Нововолинська, аби познайомити юних іноземців з культурними звичаями України.
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Про це йдеться в сюжеті СТН.
В рамках програми партнерства міст Нововолинськ та Ярачево десять учнів, які показали вагомі результати в навчанні та вибороли переможні місця на різних олімпіадах, проведуть 10 днів у таборі міста Ярачево.
Під час перебування у Польщі нововолинські школярі матимуть змогу ознайомитись з місцевим колоритом, дізнатись більше про культурні традиції країни та вдосконалити свої знання з польської мови.
Супроводжуватимуть українську делегацію двоє педагогів, які працюватимуть і перекладачами.
У планах наступного року запросити дітей з Польщі та Німеччини до Нововолинська, аби познайомити юних іноземців з культурними звичаями України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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