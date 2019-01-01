Похолодання, дощі та спека: якою буде погода на Волині до кінця липня. ВІДЕО
Сьогодні, 01:30
Цього тижня на Волині похолоднішало. На зміну спекотній погоді прийшли дощі й зниження температури.
Тож для багатьох лучан це стало випробовуванням – йдеться в сюжеті 12 каналу.
Мігрень, відсутність хорошого настролю, біль у серці – ці всі симптоми традиційно пов’язують з різкими змінами погоди, або магнітними бурями.
Але не магнітні бурі є причиною болю в голові. Принаймні, так стверджує головна розвінчувачка медичних міфів в Україні Уляна Супрун.
Та все ж деякі зміни погоди можуть викликати погане самопочуття. Наприклад, зниження або підвищення атмосферного тиску негативно впливає на серцево-судинну систему.
Наприкінці наступного тижня людей, чутливих до метеозмін, очікує нове випробовування. З понеділка по суботу триматиметься прохолодна та дощова погода, але вже з двадцятого липня повернеться спека, кажуть волинські синоптики.
Лікарі кажуть – метеозалежним людям в такі дні краще не перевантажувати себе. А якщо симптоми дуже болючі, рекомендують звертатись до медзакладів за допомогою.
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Тож для багатьох лучан це стало випробовуванням – йдеться в сюжеті 12 каналу.
Мігрень, відсутність хорошого настролю, біль у серці – ці всі симптоми традиційно пов’язують з різкими змінами погоди, або магнітними бурями.
Але не магнітні бурі є причиною болю в голові. Принаймні, так стверджує головна розвінчувачка медичних міфів в Україні Уляна Супрун.
Та все ж деякі зміни погоди можуть викликати погане самопочуття. Наприклад, зниження або підвищення атмосферного тиску негативно впливає на серцево-судинну систему.
Наприкінці наступного тижня людей, чутливих до метеозмін, очікує нове випробовування. З понеділка по суботу триматиметься прохолодна та дощова погода, але вже з двадцятого липня повернеться спека, кажуть волинські синоптики.
Лікарі кажуть – метеозалежним людям в такі дні краще не перевантажувати себе. А якщо симптоми дуже болючі, рекомендують звертатись до медзакладів за допомогою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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