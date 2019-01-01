Похолодання, дощі та спека: якою буде погода на Волині до кінця липня. ВІДЕО





Тож для багатьох лучан це стало випробовуванням – йдеться в сюжеті



Мігрень, відсутність хорошого настролю, біль у серці – ці всі симптоми традиційно пов’язують з різкими змінами погоди, або магнітними бурями.



Але не магнітні бурі є причиною болю в голові. Принаймні, так стверджує головна розвінчувачка медичних міфів в Україні Уляна Супрун.



Та все ж деякі зміни погоди можуть викликати погане самопочуття. Наприклад, зниження або підвищення атмосферного тиску негативно впливає на серцево-судинну систему.



Наприкінці наступного тижня людей, чутливих до метеозмін, очікує нове випробовування. З понеділка по суботу триматиметься прохолодна та дощова погода, але вже з двадцятого липня повернеться спека, кажуть волинські синоптики.



Лікарі кажуть – метеозалежним людям в такі дні краще не перевантажувати себе. А якщо симптоми дуже болючі, рекомендують звертатись до медзакладів за допомогою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього тижня на Волині похолоднішало. На зміну спекотній погоді прийшли дощі й зниження температури.Тож для багатьох лучан це стало випробовуванням – йдеться в сюжеті 12 каналу Мігрень, відсутність хорошого настролю, біль у серці – ці всі симптоми традиційно пов’язують з різкими змінами погоди, або магнітними бурями.Але не магнітні бурі є причиною болю в голові. Принаймні, так стверджує головна розвінчувачка медичних міфів в УкраїніТа все ж деякі зміни погоди можуть викликати погане самопочуття. Наприклад, зниження або підвищення атмосферного тиску негативно впливає на серцево-судинну систему.Наприкінці наступного тижня людей, чутливих до метеозмін, очікує нове випробовування. З понеділка по суботу триматиметься прохолодна та дощова погода, але вже з двадцятого липня повернеться спека, кажуть волинські синоптики.Лікарі кажуть – метеозалежним людям в такі дні краще не перевантажувати себе. А якщо симптоми дуже болючі, рекомендують звертатись до медзакладів за допомогою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію