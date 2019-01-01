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Похолодання, дощі та спека: якою буде погода на Волині до кінця липня. ВІДЕО

Похолодання, дощі та спека: якою буде погода на Волині до кінця липня. ВІДЕО
Цього тижня на Волині похолоднішало. На зміну спекотній погоді прийшли дощі й зниження температури.

Тож для багатьох лучан це стало випробовуванням – йдеться в сюжеті 12 каналу.

Мігрень, відсутність хорошого настролю, біль у серці – ці всі симптоми традиційно пов’язують з різкими змінами погоди, або магнітними бурями.

Але не магнітні бурі є причиною болю в голові. Принаймні, так стверджує головна розвінчувачка медичних міфів в Україні Уляна Супрун.

Та все ж деякі зміни погоди можуть викликати погане самопочуття. Наприклад, зниження або підвищення атмосферного тиску негативно впливає на серцево-судинну систему.

Наприкінці наступного тижня людей, чутливих до метеозмін, очікує нове випробовування. З понеділка по суботу триматиметься прохолодна та дощова погода, але вже з двадцятого липня повернеться спека, кажуть волинські синоптики.

Лікарі кажуть – метеозалежним людям в такі дні краще не перевантажувати себе. А якщо симптоми дуже болючі, рекомендують звертатись до медзакладів за допомогою.


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Теги: літо, погода, метеозалежність
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