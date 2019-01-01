Релігійні постаті у вишиванках: у Луцьку проходить унікальна виставка ікон. ВІДЕО

Юрій Нікітін презентував у Луцьку свої роботи.



Митець розповідає, що в кожне полотно намагається додати щось особливе, незвичне людям. Про це йдеться в сюжеті



Виставки майстра мандрують по всьому світу, однак каже чоловік, бути іконописцем дуже непросто.



До волинян приїхали особливі полотна з колекції Острозької академії. На іконах і релігійні і історичні постаті. Така особливість сподобалась місцевим священикам .



Лучани переконані, такі унікальні роботи – будуть справжнім надбанням для наших нащадків.



Для майстра надзвичайно важливою є індивідуальність кожної ікони. Представлену виставку майстер створив спеціально для Музею волинської ікони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Релігійні постаті в народному вбранні. Відомий український іконописецьпрезентував у Луцьку свої роботи.Митець розповідає, що в кожне полотно намагається додати щось особливе, незвичне людям. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Виставки майстра мандрують по всьому світу, однак каже чоловік, бути іконописцем дуже непросто.До волинян приїхали особливі полотна з колекції Острозької академії. На іконах і релігійні і історичні постаті. Така особливість сподобалась місцевим священикам .Лучани переконані, такі унікальні роботи – будуть справжнім надбанням для наших нащадків.Для майстра надзвичайно важливою є індивідуальність кожної ікони. Представлену виставку майстер створив спеціально для Музею волинської ікони.

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