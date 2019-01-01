Релігійні постаті у вишиванках: у Луцьку проходить унікальна виставка ікон. ВІДЕО
Сьогодні, 03:27
Релігійні постаті в народному вбранні. Відомий український іконописець Юрій Нікітін презентував у Луцьку свої роботи.
Митець розповідає, що в кожне полотно намагається додати щось особливе, незвичне людям. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Виставки майстра мандрують по всьому світу, однак каже чоловік, бути іконописцем дуже непросто.
До волинян приїхали особливі полотна з колекції Острозької академії. На іконах і релігійні і історичні постаті. Така особливість сподобалась місцевим священикам .
Лучани переконані, такі унікальні роботи – будуть справжнім надбанням для наших нащадків.
Для майстра надзвичайно важливою є індивідуальність кожної ікони. Представлену виставку майстер створив спеціально для Музею волинської ікони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Митець розповідає, що в кожне полотно намагається додати щось особливе, незвичне людям. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Виставки майстра мандрують по всьому світу, однак каже чоловік, бути іконописцем дуже непросто.
До волинян приїхали особливі полотна з колекції Острозької академії. На іконах і релігійні і історичні постаті. Така особливість сподобалась місцевим священикам .
Лучани переконані, такі унікальні роботи – будуть справжнім надбанням для наших нащадків.
Для майстра надзвичайно важливою є індивідуальність кожної ікони. Представлену виставку майстер створив спеціально для Музею волинської ікони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Релігійні постаті у вишиванках: у Луцьку проходить унікальна виставка ікон. ВІДЕО
Сьогодні, 03:27
На Сумщині впав вертоліт, одна людина загинула. ФОТО
Сьогодні, 02:45
Кортеж Зеленського «підрізав» колону автобусів з дітьми, один – з'їхав у кювет. ФОТО
Сьогодні, 00:32
15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00