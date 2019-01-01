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Релігійні постаті у вишиванках: у Луцьку проходить унікальна виставка ікон. ВІДЕО

Релігійні постаті у вишиванках: у Луцьку проходить унікальна виставка ікон. ВІДЕО
Релігійні постаті в народному вбранні. Відомий український іконописець Юрій Нікітін презентував у Луцьку свої роботи.

Митець розповідає, що в кожне полотно намагається додати щось особливе, незвичне людям. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Виставки майстра мандрують по всьому світу, однак каже чоловік, бути іконописцем дуже непросто.

До волинян приїхали особливі полотна з колекції Острозької академії. На іконах і релігійні і історичні постаті. Така особливість сподобалась місцевим священикам .

Лучани переконані, такі унікальні роботи – будуть справжнім надбанням для наших нащадків.

Для майстра надзвичайно важливою є індивідуальність кожної ікони. Представлену виставку майстер створив спеціально для Музею волинської ікони.


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Теги: ікона, вишиванка, виставка, музей
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