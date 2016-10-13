Е-малюк: наступного року можна буде оформити 10 онлайн-послуг





Серед доступних електронних послуг будуть такі:



- реєстрація народження дитини;

- видача свідоцтва про народження;

- реєстрація місця проживання новонародженої дитини;

- внесення даних про новонароджену дитину в реєстр пацієнтів;

- реєстрація в реєстрі платників податків;

- призначення державної допомоги при народженні дитини;

- оформлення заявки на отримання одноразової допомоги (baby box);

- видача посвідчень батькам багатодітних сімей;

- призначення матеріальної допомоги на дітей, які народилися в багатодітних сім’ях.



Усі вказані послуги можна буде отримати одночасно, якщо заповнити електронну форму.



Міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що до Верховної Ради вже подали відповідний законопроект. Він запрацює після того, як буде підготовлена вся матеріально-технічна база.

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