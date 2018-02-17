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На Сумщині впав вертоліт, одна людина загинула. ФОТО

На Сумщині впав вертоліт, одна людина загинула. ФОТО
У Сумській області 14 липня під час проведення робіт з обприскування полів упав вертоліт Мі-2. Пілот літального апарату внаслідок інциденту загинув.

Інформація про падіння вертольота до рятувальників надійшла о 15.29. Про це повідомляє Ракурс з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сумської області.

Надзвичайна подія сталася поблизу села Яблучне Великописарівського району.

Причини падіння вертольота встановлюються.

На Сумщині впав вертоліт, одна людина загинула. ФОТО

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Теги: Сумщина, вертоліт, ДСНС, падіння
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