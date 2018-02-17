На Сумщині впав вертоліт, одна людина загинула. ФОТО
Сьогодні, 02:45
У Сумській області 14 липня під час проведення робіт з обприскування полів упав вертоліт Мі-2. Пілот літального апарату внаслідок інциденту загинув.
Інформація про падіння вертольота до рятувальників надійшла о 15.29. Про це повідомляє Ракурс з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сумської області.
Надзвичайна подія сталася поблизу села Яблучне Великописарівського району.
Причини падіння вертольота встановлюються.
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Інформація про падіння вертольота до рятувальників надійшла о 15.29. Про це повідомляє Ракурс з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сумської області.
Надзвичайна подія сталася поблизу села Яблучне Великописарівського району.
Причини падіння вертольота встановлюються.
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