На Сумщині впав вертоліт, одна людина загинула. ФОТО





Інформація про падіння вертольота до рятувальників надійшла о 15.29. Про це повідомляє



Надзвичайна подія сталася поблизу села Яблучне Великописарівського району.



Причини падіння вертольота встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумській області 14 липня під час проведення робіт з обприскування полів упав вертоліт Мі-2. Пілот літального апарату внаслідок інциденту загинув.Інформація про падіння вертольота до рятувальників надійшла о 15.29. Про це повідомляє Ракурс з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сумської області.Надзвичайна подія сталася поблизу села Яблучне Великописарівського району.Причини падіння вертольота встановлюються.

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