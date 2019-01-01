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Одразу п’ятеро строковиків освідчилися своїм дівчатам під час присяги. ВІДЕО

Одразу п’ятеро строковиків освідчилися своїм дівчатам під час присяги. ВІДЕО
У Житомирі під час урочистої військової присяги своїм дівчатам освідчились одразу п’ятеро бійців-строковиків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, – пише УНІАН.

На плацу молоді призовники складали присягу, давали клятву десантника. На зборах зі строю вийшли п’ятеро хлопців. Їхніх дівчат також попросили вийти вперед.

Мужні воїни в цю хвилину трохи губляться. Але таки зізнаються в коханні й пропонують одружитися. Нареченим при всіх вдягли обручки.

Загалом, цього року в десантні війська взяли понад тисячу солдат строкової служби. За станом здоров’я цього призову не пройшли лише двоє.


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Теги: присяга, десантники, строковики
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