Одразу п’ятеро строковиків освідчилися своїм дівчатам під час присяги. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті ТСН, – пише



На плацу молоді призовники складали присягу, давали клятву десантника. На зборах зі строю вийшли п’ятеро хлопців. Їхніх дівчат також попросили вийти вперед.



Мужні воїни в цю хвилину трохи губляться. Але таки зізнаються в коханні й пропонують одружитися. Нареченим при всіх вдягли обручки.



Загалом, цього року в десантні війська взяли понад тисячу солдат строкової служби. За станом здоров’я цього призову не пройшли лише двоє.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі під час урочистої військової присяги своїм дівчатам освідчились одразу п’ятеро бійців-строковиків.Про це йдеться в сюжеті ТСН, – пише УНІАН На плацу молоді призовники складали присягу, давали клятву десантника. На зборах зі строю вийшли п’ятеро хлопців. Їхніх дівчат також попросили вийти вперед.Мужні воїни в цю хвилину трохи губляться. Але таки зізнаються в коханні й пропонують одружитися. Нареченим при всіх вдягли обручки.Загалом, цього року в десантні війська взяли понад тисячу солдат строкової служби. За станом здоров’я цього призову не пройшли лише двоє.

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