Одразу п’ятеро строковиків освідчилися своїм дівчатам під час присяги. ВІДЕО
Сьогодні, 06:35
У Житомирі під час урочистої військової присяги своїм дівчатам освідчились одразу п’ятеро бійців-строковиків.
Про це йдеться в сюжеті ТСН, – пише УНІАН.
На плацу молоді призовники складали присягу, давали клятву десантника. На зборах зі строю вийшли п’ятеро хлопців. Їхніх дівчат також попросили вийти вперед.
Мужні воїни в цю хвилину трохи губляться. Але таки зізнаються в коханні й пропонують одружитися. Нареченим при всіх вдягли обручки.
Загалом, цього року в десантні війська взяли понад тисячу солдат строкової служби. За станом здоров’я цього призову не пройшли лише двоє.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН, – пише УНІАН.
На плацу молоді призовники складали присягу, давали клятву десантника. На зборах зі строю вийшли п’ятеро хлопців. Їхніх дівчат також попросили вийти вперед.
Мужні воїни в цю хвилину трохи губляться. Але таки зізнаються в коханні й пропонують одружитися. Нареченим при всіх вдягли обручки.
Загалом, цього року в десантні війська взяли понад тисячу солдат строкової служби. За станом здоров’я цього призову не пройшли лише двоє.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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