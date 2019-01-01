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У популярній луцькій піцерії отруїлось 10 людей

У популярній луцькій піцерії отруїлось 10 людей
У одному із закладів Луцька масово потруїлись люди.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС.

14 липня до рятувальників надійшла інформація про те, що протягом 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у Луцьку.

Станом на 7 годину 15 липня у лікувальному закладі перебуває 10 осіб.

«Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», – зазначили рятувальники.

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Теги: отруєння, Волинь, Луцьк, Фелічіта
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Коментарі 2
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чергове твердження харчуйтеся в дома а не по забігаловках навіть дорогих!
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А ще скільки, по домам отруєних...
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