У популярній луцькій піцерії отруїлось 10 людей





Про це повідомили у



14 липня до рятувальників надійшла інформація про те, що протягом 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у Луцьку.



Станом на 7 годину 15 липня у лікувальному закладі перебуває 10 осіб.



«Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», – зазначили рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному із закладів Луцька масово потруїлись люди.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС.14 липня до рятувальників надійшла інформація про те, що протягом 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у Луцьку.Станом на 7 годину 15 липня у лікувальному закладі перебуває 10 осіб.«Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», – зазначили рятувальники.

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