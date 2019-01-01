У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці зірвали з жінки золотий ланцюжок
Сьогодні, 09:58
У Луцьку патрульні розкрили грабіж.
Інцидент трапився у неділю, 14 липня, – пише патрульна поліція Волині.
Так, до поліції звернулась лучанка, яка повідомила, що двоє невідомих осіб підійшли до неї та зірвали з шиї золотий ланцюжок, після чого втекли.
Патрульні почали відпрацьовувати подію: прочесали прилеглу територію, обстежили вулиці трохи далі, опитали перехожих. Підозрілих осіб, які б підійшли під орієнтування, помітили на вулиці Набережній. Ними виявились молодики 2001 та 1997 років народження, волиняни.
Обох затриманих та потерпілу доставили до міськвідділку поліції, де передали слідчому.
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Інцидент трапився у неділю, 14 липня, – пише патрульна поліція Волині.
Так, до поліції звернулась лучанка, яка повідомила, що двоє невідомих осіб підійшли до неї та зірвали з шиї золотий ланцюжок, після чого втекли.
Патрульні почали відпрацьовувати подію: прочесали прилеглу територію, обстежили вулиці трохи далі, опитали перехожих. Підозрілих осіб, які б підійшли під орієнтування, помітили на вулиці Набережній. Ними виявились молодики 2001 та 1997 років народження, волиняни.
Обох затриманих та потерпілу доставили до міськвідділку поліції, де передали слідчому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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