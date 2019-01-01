У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці зірвали з жінки золотий ланцюжок

У Луцьку патрульні розкрили грабіж.Інцидент трапився у неділю, 14 липня, – пише патрульна поліція Волині.Так, до поліції звернулась лучанка, яка повідомила, що двоє невідомих осіб підійшли до неї та зірвали з шиї золотий ланцюжок, після чого втекли.Патрульні почали відпрацьовувати подію: прочесали прилеглу територію, обстежили вулиці трохи далі, опитали перехожих. Підозрілих осіб, які б підійшли під орієнтування, помітили на вулиці Набережній. Ними виявились молодики 2001 та 1997 років народження, волиняни.Обох затриманих та потерпілу доставили до міськвідділку поліції, де передали слідчому.