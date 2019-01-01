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У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці зірвали з жінки золотий ланцюжок

У Луцьку двоє грабіжників посеред вулиці зірвали з жінки золотий ланцюжок
У Луцьку патрульні розкрили грабіж.

Інцидент трапився у неділю, 14 липня, – пише патрульна поліція Волині.

Так, до поліції звернулась лучанка, яка повідомила, що двоє невідомих осіб підійшли до неї та зірвали з шиї золотий ланцюжок, після чого втекли.

Патрульні почали відпрацьовувати подію: прочесали прилеглу територію, обстежили вулиці трохи далі, опитали перехожих. Підозрілих осіб, які б підійшли під орієнтування, помітили на вулиці Набережній. Ними виявились молодики 2001 та 1997 років народження, волиняни.

Обох затриманих та потерпілу доставили до міськвідділку поліції, де передали слідчому.

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Теги: грабіж, лучани
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