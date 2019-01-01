У Луцьку патрульні зловили чоловіка з наркотиками. ФОТО





Інцидент трапився у неділю, 14 липня, у вечірний час, - інформують у прес-службі



Повідомляють, поліція перевірила чотирьох чоловіків і в одного з них виявила 2 пакетики та згорток з речовинами, схожими на наркотичні.



На місці події працювала слідчо-оперативна група.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ветеранів патрульні виявили підозрілий Mercedes-Benz, в якому перебували 4 особи особи з забороненими речовинами.Інцидент трапився у неділю, 14 липня, у вечірний час, - інформують у прес-службі патрульної поліції у Волинській області. Повідомляють, поліція перевірила чотирьох чоловіків і в одного з них виявила 2 пакетики та згорток з речовинами, схожими на наркотичні.На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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