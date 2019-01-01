У Луцьку патрульні зловили чоловіка з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 11:37
У Луцьку на вулиці Ветеранів патрульні виявили підозрілий Mercedes-Benz, в якому перебували 4 особи особи з забороненими речовинами.
Інцидент трапився у неділю, 14 липня, у вечірний час, - інформують у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
Повідомляють, поліція перевірила чотирьох чоловіків і в одного з них виявила 2 пакетики та згорток з речовинами, схожими на наркотичні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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Інцидент трапився у неділю, 14 липня, у вечірний час, - інформують у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
Повідомляють, поліція перевірила чотирьох чоловіків і в одного з них виявила 2 пакетики та згорток з речовинами, схожими на наркотичні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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Коментарі 1
Як авто може бути підозрілим ? Колихалося, диміло, музика гучна ?
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