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На Волині виступить популярний гурт «Бумбокс»

На Волині виступить популярний гурт «Бумбокс»
У Ковелі виступить "Бумбокс", який невдовзі вирушить у всеукраїнський тур "Таємний код: Рубікон".

Концерт відбудеться 20 вересня у Палаці культури імені Т. Г. Шевченка, - повідомляє Kovel.tv

Відомо, концерти пройдуть ще у 16-ти містах України.

Музиканти розповідають, що це буде наймасштабніший тур в історії колективу.

Зазначають, альбом із одноіменною назвою був записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.

Квитки можна придбати на сайті concert.ua. Вартість від 290 гривень.

Довідка: альбом "Таємний код" складається з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту "Бумбокс" буде більше 11 пісень. Три з них добре знайомі й стали суперхітами: “Безодня", “Твій на 100%" і “Тримай мене".

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Теги: Відомий гурт, Бумбокс, Ковель
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