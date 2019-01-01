На Волині виступить популярний гурт «Бумбокс»
Сьогодні, 20:34
У Ковелі виступить "Бумбокс", який невдовзі вирушить у всеукраїнський тур "Таємний код: Рубікон".
Концерт відбудеться 20 вересня у Палаці культури імені Т. Г. Шевченка, - повідомляє Kovel.tv
Відомо, концерти пройдуть ще у 16-ти містах України.
Музиканти розповідають, що це буде наймасштабніший тур в історії колективу.
Зазначають, альбом із одноіменною назвою був записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.
Квитки можна придбати на сайті concert.ua. Вартість від 290 гривень.
Довідка: альбом "Таємний код" складається з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту "Бумбокс" буде більше 11 пісень. Три з них добре знайомі й стали суперхітами: “Безодня", “Твій на 100%" і “Тримай мене".
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Концерт відбудеться 20 вересня у Палаці культури імені Т. Г. Шевченка, - повідомляє Kovel.tv
Відомо, концерти пройдуть ще у 16-ти містах України.
Музиканти розповідають, що це буде наймасштабніший тур в історії колективу.
Зазначають, альбом із одноіменною назвою був записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.
Квитки можна придбати на сайті concert.ua. Вартість від 290 гривень.
Довідка: альбом "Таємний код" складається з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту "Бумбокс" буде більше 11 пісень. Три з них добре знайомі й стали суперхітами: “Безодня", “Твій на 100%" і “Тримай мене".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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