На Волині виступить популярний гурт «Бумбокс»





Концерт відбудеться 20 вересня у Палаці культури імені Т. Г. Шевченка, - повідомляє



Відомо, концерти пройдуть ще у 16-ти містах України.



Музиканти розповідають, що це буде наймасштабніший тур в історії колективу.



Зазначають, альбом із одноіменною назвою був записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.



Квитки можна придбати на сайті



Довідка: альбом "Таємний код" складається з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту "Бумбокс" буде більше 11 пісень. Три з них добре знайомі й стали суперхітами: “Безодня", “Твій на 100%" і “Тримай мене".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі виступить "Бумбокс", який невдовзі вирушить у всеукраїнський тур "Таємний код: Рубікон".Концерт відбудеться 20 вересня у Палаці культури імені Т. Г. Шевченка, - повідомляє Kovel.tv Відомо, концерти пройдуть ще у 16-ти містах України.Музиканти розповідають, що це буде наймасштабніший тур в історії колективу.Зазначають, альбом із одноіменною назвою був записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки.Квитки можна придбати на сайті concert.ua. Вартість від 290 гривень.альбом "Таємний код" складається з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту "Бумбокс" буде більше 11 пісень. Три з них добре знайомі й стали суперхітами: “Безодня", “Твій на 100%" і “Тримай мене".

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