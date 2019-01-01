вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у водії вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень

На «Ягодині» у водії вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень
У пункті пропуску «Ягодин» з вантажівки вилучили музичну апаратуру вартістю 947,5 тис. гривень.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Встановили, що на замовлення української компанії перевізник мав доставити з Любліна до Одеси електричну та побутову техніку, перелік якої водій подав у товаросупровідних документах до митного контролю.

Проте, крім зазначених у документах товарів, фактично у причепі автомобіля лежало вісім картонних коробок, де й містилась згадана апаратура. Водій зізнався, що вона належить йому особисто.

Через порушення митних правил навушники та плеєри вилучені на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія до відповідальності.

Санкція статті 483 Митного Кодексу України за такі дії карає штрафом у повному розмірі прихованого товару та його конфіскацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, Волинь, митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські спортсмени здобули 2 «золота» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:01
На «Ягодині» у водії вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень
Сьогодні, 10:57
У Луцьку із заводу «Мотор» евакуювали людей
Сьогодні, 10:47
Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки
Сьогодні, 10:41
У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту
Сьогодні, 10:29
Схожі новини
Волинянин намагався вивезти до Польщі майже 50 кілограмів бурштину. ФОТО Волинянин намагався вивезти до Польщі майже 50 кілограмів бурштину. ФОТО
11 липень, 10:14
Волинянин намагався провезти через «Ягодин» незадекларований товар на 100 тисяч Волинянин намагався провезти через «Ягодин» незадекларований товар на 100 тисяч
04 липень, 09:06
На «Ягодині» виявили крадену автівку На «Ягодині» виявили крадену автівку
25 червень, 15:23
Чоловік намагався провезти на Волинь декілька тонн вживаної техніки Чоловік намагався провезти на Волинь декілька тонн вживаної техніки
19 червень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські спортсмени здобули 2 «золота» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:01
 0
На «Ягодині» у водії вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень
Сьогодні, 10:57
 0
У Луцьку із заводу «Мотор» евакуювали людей
Сьогодні, 10:47
 0
Кандидату у нардепи на Рівненщині обстріляли авто і прикріпили гранату до ручки
Сьогодні, 10:41
 0
У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту
Сьогодні, 10:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿