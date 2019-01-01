На «Ягодині» у водії вилучили музичну апаратуру майже на мільйон гривень





Про це повідомили у прес-службі



Встановили, що на замовлення української компанії перевізник мав доставити з Любліна до Одеси електричну та побутову техніку, перелік якої водій подав у товаросупровідних документах до митного контролю.



Проте, крім зазначених у документах товарів, фактично у причепі автомобіля лежало вісім картонних коробок, де й містилась згадана апаратура. Водій зізнався, що вона належить йому особисто.



Через порушення митних правил навушники та плеєри вилучені на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія до відповідальності.



Санкція статті 483 Митного Кодексу України за такі дії карає штрафом у повному розмірі прихованого товару та його конфіскацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» з вантажівки вилучили музичну апаратуру вартістю 947,5 тис. гривень.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС Встановили, що на замовлення української компанії перевізник мав доставити з Любліна до Одеси електричну та побутову техніку, перелік якої водій подав у товаросупровідних документах до митного контролю.Проте, крім зазначених у документах товарів, фактично у причепі автомобіля лежало вісім картонних коробок, де й містилась згадана апаратура. Водій зізнався, що вона належить йому особисто.Через порушення митних правил навушники та плеєри вилучені на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія до відповідальності.Санкція статті 483 Митного Кодексу України за такі дії карає штрафом у повному розмірі прихованого товару та його конфіскацією.

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