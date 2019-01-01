У Луцьку п'яний чоловік на Audi в’їхав у електроопору: постраждали двоє пасажирів





Дорожньо-транспортна пригода сталася близько третьої години ночі, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліцейські попередньо встановили, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом і в’їхав у електроопору, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.



Внаслідок автопригоди постраждали 20-річна та 24-річний пасажири. Одного із них госпіталізували у обласну клінічну лікарню.





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