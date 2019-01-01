У Луцьку п'яний чоловік на Audi в’їхав у електроопору: постраждали двоє пасажирів
Сьогодні, 11:14
У Луцьку в суботу, 13 липня, на вулиці Глушець авто Audi A6 під керуванням 29-річного жителя Луцького району в’їхало у електроопору.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько третьої години ночі, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські попередньо встановили, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом і в’їхав у електроопору, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.
Внаслідок автопригоди постраждали 20-річна та 24-річний пасажири. Одного із них госпіталізували у обласну клінічну лікарню.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася близько третьої години ночі, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські попередньо встановили, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом і в’їхав у електроопору, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.
Внаслідок автопригоди постраждали 20-річна та 24-річний пасажири. Одного із них госпіталізували у обласну клінічну лікарню.
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