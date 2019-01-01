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У Луцьку п'яний чоловік на Audi в’їхав у електроопору: постраждали двоє пасажирів

У Луцьку п'яний чоловік на Audi в’їхав у електроопору: постраждали двоє пасажирів
У Луцьку в суботу, 13 липня, на вулиці Глушець авто Audi A6 під керуванням 29-річного жителя Луцького району в’їхало у електроопору.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько третьої години ночі, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські попередньо встановили, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом і в’їхав у електроопору, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок автопригоди постраждали 20-річна та 24-річний пасажири. Одного із них госпіталізували у обласну клінічну лікарню.


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Теги: аварія, Луцьк
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