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У волинському місті збирають гроші на оздоровлення особливих діток

У волинському місті збирають гроші на оздоровлення особливих діток
У День міста Ковеля проводився благодійний збір коштів на поїздку в Закарпаття 10-ти сімей, котрі виховують дітей з інвалідністю, з метою лікувальної профілактики і відпочинку.

Про це повідомляє ПроКовель.

Ініціювала та організувала доброчинний захід Марина Громова, засновниця благодійного проекту «Я – особлива мама» у Ковелі та громадський діяч року-2019.

"Ми дякуємо усім ковельчанам, які долучилися до нашого збору коштів. Як приємно, що сьогодні дійсно є люди, котрим небайдужі інші, адже творити добро це так прекрасно! Це завжди повертається сторицею до вас. Дякуємо безмежно усім і низький вам уклін" – подякувала Марина.

Зазначають, аби зацікавити ковельчан у святковий день, створили фотозону та запросили казкового героя – Лунтика, завдяки якому привернули увагу діток та їх батьків до акції.

Так, упродовж дня для особливих діток вдалося зібрати понад 11 тисяч гривень. Звичайно, цього ще не достатньо. Тож збір коштів триває.

Усім, хто долучився до благодійного заходу, організатори висловлюють щиру вдячність. Зокрема, студії декору та флористики "ІнВестФлора", магазину "Кулька", Event-агентству "Chocolate" та іншим. Крім того, подяка Особливим Мамам: Вікторії Березюк, Світлані Миронець, Тетяні Пахолюк, Олені Токарчук, Мілі Грібінік та її донечці Юлі.

Номер картки Приват: 5168 7422 3327 3113
Отримувач: Громова Марина Сергіївна
Призначення платежу: для благодійного проекту.
Контактні телефони: 050 600 45 56
096 083 40 63
У волинському місті збирають гроші на оздоровлення особливих діток
У волинському місті збирають гроші на оздоровлення особливих діток
У волинському місті збирають гроші на оздоровлення особливих діток
У волинському місті збирають гроші на оздоровлення особливих діток


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Теги: Ковель, благодійний захід, збір коштів, дітки з інвалідністю
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