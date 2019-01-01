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Гнідавському цукровому заводу заборонили використовувати поля фільтрації поблизу Луцька

Гнідавському цукровому заводу заборонили використовувати поля фільтрації поблизу Луцька
У Луцьку видали припис щодо негайного зупинення експлуатації промислового майданчика №2 ПрАТ “Гнідавський цукровий завод".

Про це інформує Луцька міська рада.

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Так, враховуючи наявність перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (аміаку, сірководню, кислоти оцтової) в повітрі поблизу дачного масиву “Світанок” у Луцьку, на межі санітарно-захисної зони промислового майданчика №2 ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”, 90 м від полів фільтрації, управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області видало припис негайно припинити експлуатацію промислового майданчика №2 (очисних споруд - полів фільтрації) ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” та подальший скид стічних вод.
Гнідавському цукровому заводу заборонили використовувати поля фільтрації поблизу Луцька
Гнідавському цукровому заводу заборонили використовувати поля фільтрації поблизу Луцька

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Теги: сморід, Луцьк, Гнідавський цукровий завод, припис
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