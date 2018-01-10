В Анталії за туристичний сезон померли 13 українців

У період з травня по червень включно в регіоні, за який відповідає консульство України в Анталії, зафіксовано 13 випадків смертей громадян України.Про це в коментарі Укрінформу повідомив Консул України в Анталії«З травня по червень ми маємо 13 померлих громадян України. Загалом це літні люди, які приїхали сюди на відпочинок і не розрахували впливу кліматичних умов на стан їхнього здоров’я. Перша з причин – серцеві напади, також є кілька літніх людей, які зайшли в море і втопилися, є люди, які приїхали сюди на лікування і, на жаль, не витримали медичних різноманітних процедур, які здійснювали в лікарні. Такі випадки є і серед тих, хто приїздив кров чистити і онкохворі були», - розповів дипломат.За його словами, більшість проблем, з якими стикаються наші громадяни, які приїздять на відпочинок, - це недотримання звичайних, загальних правил поведінки. Насамперед, те, що зловживання і вживання алкоголю взагалі з купанням в морі – несумісні речі.«Є також декілька громадян України, які померли природною смертю, але за незрозумілих обставин. Зараз цими справами займається прокуратура і результати розгляду цих справ будуть повідомлені родичам загиблих», - додав Хоменко.Як відомо, турецька Анталія – один із основних напрямків літнього відпочинку туристів з України. Наразі точних даних щодо кількості українців, які відвідали Туреччину як туристи цього року, немає. Вони будуть оприлюднені пізніше. За чотири місяці 2019 року туристичний потік з України до Туреччини зріс на 13,8%, як порівняти з аналогічним періодом 2018-го. Кілька років поспіль кількість туристів з України до Туреччини зростає. В минулому році це число становило 1,35 млн людей.