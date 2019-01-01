У доньки загиблого волинського Героя – день народження: волонтери закликають приєднатись до вітань

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.15 липня святкує 11-й день народження. ЇЇ батько – захисник Українизагинув влітку 2014 року, отримавши смертельне поранення. Довгий час бійця вважали зниклим безвісти, однак практично через рік його опізнали за результатами експертизи ДНК. Допоміг місцевий мешканець, котрий намагався врятувати Валерія від тяжкого поранення, привізши на операцію до Амвросіївки.Донька нашого героя Анічка перейшла до 6 класу. У школу ходить з радістю, там хороші вчителі, усьому навчають, завжди підкажуть, допоможуть. З предметів найбільше до вподоби читання, малювання та музика.У майбутньому Аня хоче стати співачкою. Мріє зустрітися з Тіною Кароль та отримати слушні поради, що потрібно робити. Оскільки, на вокальний гурток вона не ходить, співає лише на шкільній сцені. У неї була змога заспівати пісню «Батькова сорочка» у Данії, куди вона їздила дякуючи волонтерам. Про враження від цієї подорожі вона багато розповідає.Вони їхали через Польщу, відвідали великий та цікавий зоопарк, новітню, сучасну бібліотеку, місцеву школу. Зараз вона оздоровлюється у таборі в Австрії. Також наша красуня мріє про Париж, адже вона знає, що завдяки волонтерам – мрії збуваються.Також Аня любить тварин – зокрема, хом’ячків, котів і собачок. Має домашніх улюбленців котиків та песика.Розповідаючи про себе, Анічка каже: «У власному житті мені, практично, усе подобається. Я маю підтримку рідних та близьких, які для мене є авторитетом, котрі мене люблять та розуміють. У нас велика сім’я, що складається з п'ятьох людей: матуся, братик Дениско, сестричка Таня і братик Юра і всі ми дуже дружні. У мене найкраща в світі мама, тому мені хочеться у всьому її підтримати. Допомагаю їй: і в городі і в саду і позамітаю, і посуд помию, і за меншим братиком подивлюся. Уже вчуся у неньки готувати, навіть пекти пироги».Смерть батька стала величезним горем для всієї сім’ї. Мамі Наталії важко не лише морально, а й матеріально, адже доводиться самотужки ставити на ноги дітей. Жінка говорить, що сім’я має чимало потреб. Оскільки вони нещодавно переїхали до іншого будинку, а там немає меблів, потрібні і шафи, і столи для дітей, не вистачає ліжок, в майбутньому хотілося б і вікна замінити, оскільки через ці все тепло вивітрюється. Тому вони не відмовляться від фінансової допомоги. Є також потреба у одязі та взутті для доньки.Зробити сюрприз Ані може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про вітчима дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/31/yanchuk51.htmЯНЧУК АНЯ - 11 років (15.07.2008). Іваничівський р-н.Ріст: 152; Розмір взуття: 35.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.