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У Луцьку ВАЗ збив мотоцикліста

У Луцьку ВАЗ збив мотоцикліста
У Луцьку на вулиці Шевченка, 13 трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Зазначається, що 47-річний лучанин за кермом ВАЗу, здійснюючи поворот ліворуч до супермаркету "Наш-Край" не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався назустріч, - інформує патрульна поліція Волині.

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла, 23-річний житель Млинівського району отримав травму. Попередньо – відкритий перелом правої руки.

На місці події працювала "швидка" та слідчо-оперативна група.

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Теги: аварія, Луцьк
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