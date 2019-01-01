У Луцьку ВАЗ збив мотоцикліста
Сьогодні, 12:56
У Луцьку на вулиці Шевченка, 13 трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Зазначається, що 47-річний лучанин за кермом ВАЗу, здійснюючи поворот ліворуч до супермаркету "Наш-Край" не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався назустріч, - інформує патрульна поліція Волині.
Внаслідок зіткнення водій мотоцикла, 23-річний житель Млинівського району отримав травму. Попередньо – відкритий перелом правої руки.
На місці події працювала "швидка" та слідчо-оперативна група.
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Зазначається, що 47-річний лучанин за кермом ВАЗу, здійснюючи поворот ліворуч до супермаркету "Наш-Край" не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався назустріч, - інформує патрульна поліція Волині.
Внаслідок зіткнення водій мотоцикла, 23-річний житель Млинівського району отримав травму. Попередньо – відкритий перелом правої руки.
На місці події працювала "швидка" та слідчо-оперативна група.
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