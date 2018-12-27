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У селі на Волині хлопець викрав кінний культиватор та борони

У селі на Волині хлопець викрав кінний культиватор та борони
У селі Кукли Маневицького району хлопець викрав у 58-річного чоловіка кінний культиватор та борони, вартістю 3 тисячі гривень .

Інцидент трапився у суботу, 13 липня, - повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.

Так, співробітники кримінальної поліції встановили причетність до крадіжки раніше судимого 20-річного місцевого жителя.

Викрадені речі правоохоронці вилучили та повернуть власнику.



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Теги: Волинь, Маневицький район, поліція, грабіж, реманент
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