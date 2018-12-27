У селі на Волині хлопець викрав кінний культиватор та борони





Інцидент трапився у суботу, 13 липня, - повідомляють у



Так, співробітники кримінальної поліції встановили причетність до крадіжки раніше судимого 20-річного місцевого жителя.



Викрадені речі правоохоронці вилучили та повернуть власнику.







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