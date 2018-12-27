У селі на Волині хлопець викрав кінний культиватор та борони
Сьогодні, 13:29
У селі Кукли Маневицького району хлопець викрав у 58-річного чоловіка кінний культиватор та борони, вартістю 3 тисячі гривень .
Інцидент трапився у суботу, 13 липня, - повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.
Так, співробітники кримінальної поліції встановили причетність до крадіжки раніше судимого 20-річного місцевого жителя.
Викрадені речі правоохоронці вилучили та повернуть власнику.
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Інцидент трапився у суботу, 13 липня, - повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.
Так, співробітники кримінальної поліції встановили причетність до крадіжки раніше судимого 20-річного місцевого жителя.
Викрадені речі правоохоронці вилучили та повернуть власнику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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