У Луцьку на автостанції пограбували чоловіка
Сьогодні, 14:00
В Луцьку на автостанції в 35-річного волинянина викрали мобільний телефон, вартістю 3 тисячі гривень.
Інцидент трапився у п’ятницю, 12 липня, - повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення 22-річного жителя селища Торчин та 19-річної та 21-річного мешканців Рожищенського району.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Грабіжникам загрожує до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився у п’ятницю, 12 липня, - повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення 22-річного жителя селища Торчин та 19-річної та 21-річного мешканців Рожищенського району.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Грабіжникам загрожує до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 14:01
У Луцьку на автостанції пограбували чоловіка
Сьогодні, 14:00
Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл відсвяткував ювілей. ФОТО
Сьогодні, 13:44
На Волині виступила народна артистка України. ФОТО
Сьогодні, 13:37
У селі на Волині хлопець викрав кінний культиватор та борони
Сьогодні, 13:29