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У Луцьку на автостанції пограбували чоловіка

У Луцьку на автостанції пограбували чоловіка
В Луцьку на автостанції в 35-річного волинянина викрали мобільний телефон, вартістю 3 тисячі гривень.

Інцидент трапився у п’ятницю, 12 липня, - повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення 22-річного жителя селища Торчин та 19-річної та 21-річного мешканців Рожищенського району.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Грабіжникам загрожує до трьох років позбавлення волі.


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Теги: Луцьк, автостанція, викрали телефон
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