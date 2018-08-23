У Луцьку на автостанції пограбували чоловіка





Інцидент трапився у п’ятницю, 12 липня, - повідомляють



Правоохоронці встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення 22-річного жителя селища Торчин та 19-річної та 21-річного мешканців Рожищенського району.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Грабіжникам загрожує до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Луцьку на автостанції в 35-річного волинянина викрали мобільний телефон, вартістю 3 тисячі гривень.Інцидент трапився у п’ятницю, 12 липня, - повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області. Правоохоронці встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення 22-річного жителя селища Торчин та 19-річної та 21-річного мешканців Рожищенського району.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Грабіжникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

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