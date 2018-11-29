Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл відсвяткував ювілей. ФОТО

Єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл відсвяткував 60-річчя.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.14 липня з нагоди ювілею священнослужителя у нижньому храмі кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської, відбулась святкова Божественна літургія, яку очолив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і БроварськийДолучитись до вітань та взяти участь у святковій Божественній літургії прибули митрополит Тернопільський і Кременецький, митрополит Білоцерківський і Богуславський, митрополит Сарненський і Поліський, митрополит Почаївський, митрополит Житомирський і Новоград-Волинський, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський, архієпископ Городницький, ректор Почаївської духовної семінарії архієпископ Шумський, єпископ Дубенський, клірики кафедрального собору, духовенство Волинської єпархії та гості у священному сані.Також виступи архієрейський хору кафедрального собору під керівництвом– «Волинські дзвони» та хор священників Волинської єпархії під керівництвом протодияконаПісля читання Євангелія зі словом проповіді до прихожан звернувся митрополит Антоній. Владика нагадав присутнім про Євангельське читання та про сотника, який вразив Христа силою своєї віри й надії на Божу милість та могутність.По завершенні Літургії зі словом привітань до єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла звернувся митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який передав вітання та високу церковну нагороду від Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія – орден рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня.