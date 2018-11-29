Очільник УПЦ (МП) на Волині Нафанаїл відсвяткував ювілей. ФОТО
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Єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл відсвяткував 60-річчя.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.
14 липня з нагоди ювілею священнослужителя у нижньому храмі кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської, відбулась святкова Божественна літургія, яку очолив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.
Долучитись до вітань та взяти участь у святковій Божественній літургії прибули митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин, митрополит Сарненський і Поліський Анатолій, митрополит Почаївський Володимир, митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, архієпископ Городницький Олександр, ректор Почаївської духовної семінарії архієпископ Шумський Іов, єпископ Дубенський Пимен, клірики кафедрального собору, духовенство Волинської єпархії та гості у священному сані.
Також виступи архієрейський хору кафедрального собору під керівництвом Марії Вислоцької – «Волинські дзвони» та хор священників Волинської єпархії під керівництвом протодиякона Михайла Абрамчука.
Після читання Євангелія зі словом проповіді до прихожан звернувся митрополит Антоній. Владика нагадав присутнім про Євангельське читання та про сотника, який вразив Христа силою своєї віри й надії на Божу милість та могутність.
По завершенні Літургії зі словом привітань до єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла звернувся митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який передав вітання та високу церковну нагороду від Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія – орден рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.
14 липня з нагоди ювілею священнослужителя у нижньому храмі кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської, відбулась святкова Божественна літургія, яку очолив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.
Долучитись до вітань та взяти участь у святковій Божественній літургії прибули митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин, митрополит Сарненський і Поліський Анатолій, митрополит Почаївський Володимир, митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, архієпископ Городницький Олександр, ректор Почаївської духовної семінарії архієпископ Шумський Іов, єпископ Дубенський Пимен, клірики кафедрального собору, духовенство Волинської єпархії та гості у священному сані.
Також виступи архієрейський хору кафедрального собору під керівництвом Марії Вислоцької – «Волинські дзвони» та хор священників Волинської єпархії під керівництвом протодиякона Михайла Абрамчука.
Після читання Євангелія зі словом проповіді до прихожан звернувся митрополит Антоній. Владика нагадав присутнім про Євангельське читання та про сотника, який вразив Христа силою своєї віри й надії на Божу милість та могутність.
По завершенні Літургії зі словом привітань до єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла звернувся митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який передав вітання та високу церковну нагороду від Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія – орден рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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