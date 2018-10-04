У Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки





Про це повідомили у спільноті КовельOnline у Facebook.



Автопригода сталася у неділю, 14 липня, після обіду.



Учасники аварії – два легковики, які, ймовірно не розминулися під час виконання маневру повороту. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.



На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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