У Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 14:01
У Ковелі трапилася ДТП на перехресті вулиць Модеста Левицького та Окружної.
Про це повідомили у спільноті КовельOnline у Facebook.
Автопригода сталася у неділю, 14 липня, після обіду.
Учасники аварії – два легковики, які, ймовірно не розминулися під час виконання маневру повороту. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
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Про це повідомили у спільноті КовельOnline у Facebook.
Автопригода сталася у неділю, 14 липня, після обіду.
Учасники аварії – два легковики, які, ймовірно не розминулися під час виконання маневру повороту. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
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