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У Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки

У Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки
У Ковелі трапилася ДТП на перехресті вулиць Модеста Левицького та Окружної.

Про це повідомили у спільноті КовельOnline у Facebook.

Автопригода сталася у неділю, 14 липня, після обіду.

Учасники аварії – два легковики, які, ймовірно не розминулися під час виконання маневру повороту. Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.

На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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Теги: ДТП, Ковель, аварія, авто, дорога, Волинь
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