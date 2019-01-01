На Волині виступила народна артистка України. ФОТО





Свято відбулося у п’ятницю, 12 липня, на місцевому стадіоні, – повідомляє



Зазначають, для дітей тут розгорнули містечко з атракціонів, пригощали поп-корном та хот-догами, проводили конкурси та визначали кращих мешканців селища.



А кульмінацією святкування став виступ народної артистки України Катерини Бужинської. Такий подарунок Заболотівській громаді зробив благодійний фонд «Патріоти Волині», який впродовж багатьох років опікується селищем.



Зі слів голови ОТГ Валерія Свіржевського, раніше громада святкувала День селища 27 вересня, але це – строгий пісний день, тож за погодженням із священнослужителями виконавчий комітет прийняв рішення перенести святкування на 12 липня – у День великого свята апостолів Петра і Павла.



"За час, відколи утворилась ОТГ, вдалося зробити немало. Зокрема, провести капітальні і поточні ремонти в усіх закладах – освітніх та медичних, в будинку культури", – додав керівник громади.



Окрім цього, він зауважив, цього всього не було б, і десь половину проектів б не реалізували, якби не дієва підтримка наших меценатів і нашого народного депутата Степана Івахіва.



У цей день депутат провів кілька робочих зустрічей в Ратнівському районі, а під вечір приїхав до Заболоття, щоб привітати мешканців, з якими, як розповів, встиг давно подружитися.



«Для мене – велика честь бути сьогодні з вами і разом святкувати День вашого селища. Люди тут – надзвичайно гостинні, щедрі і щирі… Я це добре знаю ще з далекого 2012 року. Пам’ятаю, коли попав сюди вперше. Був тяжкий день, це вже була сьома зустріч, а тут мені раптово кажуть: поїхали на весілля! І за ніч ми відгуляли п’ять весіль!.. Тож про гостинність місцевих добре знаю. Як і про те, якою любов’ю до життя наповнені ці люди. Вітаю, Заболоття!» – виступив Степан Івахів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Заболоття Ратнівського району відгуляли 518-у річницю, на якому зібралися не тільки сотні місцевих мешканців, а й гості з сусідніх сіл.Свято відбулося у п’ятницю, 12 липня, на місцевому стадіоні, – повідомляє Перший Зазначають, для дітей тут розгорнули містечко з атракціонів, пригощали поп-корном та хот-догами, проводили конкурси та визначали кращих мешканців селища.А кульмінацією святкування став виступ народної артистки України. Такий подарунок Заболотівській громаді зробив благодійний фонд «Патріоти Волині», який впродовж багатьох років опікується селищем.Зі слів голови ОТГ, раніше громада святкувала День селища 27 вересня, але це – строгий пісний день, тож за погодженням із священнослужителями виконавчий комітет прийняв рішення перенести святкування на 12 липня – у День великого свята апостолів Петра і Павла."За час, відколи утворилась ОТГ, вдалося зробити немало. Зокрема, провести капітальні і поточні ремонти в усіх закладах – освітніх та медичних, в будинку культури", – додав керівник громади.Окрім цього, він зауважив, цього всього не було б, і десь половину проектів б не реалізували, якби не дієва підтримка наших меценатів і нашого народного депутатаУ цей день депутат провів кілька робочих зустрічей в Ратнівському районі, а під вечір приїхав до Заболоття, щоб привітати мешканців, з якими, як розповів, встиг давно подружитися.«Для мене – велика честь бути сьогодні з вами і разом святкувати День вашого селища. Люди тут – надзвичайно гостинні, щедрі і щирі… Я це добре знаю ще з далекого 2012 року. Пам’ятаю, коли попав сюди вперше. Був тяжкий день, це вже була сьома зустріч, а тут мені раптово кажуть: поїхали на весілля! І за ніч ми відгуляли п’ять весіль!.. Тож про гостинність місцевих добре знаю. Як і про те, якою любов’ю до життя наповнені ці люди. Вітаю, Заболоття!» – виступив Степан Івахів.

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