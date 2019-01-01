До нововолинської лікарні потрапила людина, яка травмувалась на виробництві
Сьогодні, 14:17
У нововолинську лікарню за минулий тиждень ( з 8 по 14 липня) звернулося 234 людей.
Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Так, госпіталізовано було 145 осіб:
- з гострим порушенням мозкового кровообігу 2;
- з алкогольною інтоксикацією 3:
- госпіталізовано з травмами різного характеру 9.
У приймальному відділення надали медичну допомогу 119 хворим
в тому числі 49 дітям.
А також, внаслідок нещасних випадків на виробництві до лікарні привезли 1 людину.
Лікарі-спеціалісти поліклініки прийняли 2862 пацієнтів.
Надано медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами.
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Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Так, госпіталізовано було 145 осіб:
- з гострим порушенням мозкового кровообігу 2;
- з алкогольною інтоксикацією 3:
- госпіталізовано з травмами різного характеру 9.
У приймальному відділення надали медичну допомогу 119 хворим
в тому числі 49 дітям.
А також, внаслідок нещасних випадків на виробництві до лікарні привезли 1 людину.
Лікарі-спеціалісти поліклініки прийняли 2862 пацієнтів.
Надано медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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