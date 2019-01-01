До нововолинської лікарні потрапила людина, яка травмувалась на виробництві





Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.



Так, госпіталізовано було 145 осіб:



- з гострим порушенням мозкового кровообігу 2;

- з алкогольною інтоксикацією 3:

- госпіталізовано з травмами різного характеру 9.



У приймальному відділення надали медичну допомогу 119 хворим

в тому числі 49 дітям.



А також, внаслідок нещасних випадків на виробництві до лікарні привезли 1 людину.



Лікарі-спеціалісти поліклініки прийняли 2862 пацієнтів.



Надано медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нововолинську лікарню за минулий тиждень ( з 8 по 14 липня) звернулося 234 людей.Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.Так, госпіталізовано було 145 осіб:- з гострим порушенням мозкового кровообігу 2;- з алкогольною інтоксикацією 3:- госпіталізовано з травмами різного характеру 9.У приймальному відділення надали медичну допомогу 119 хворимв тому числі 49 дітям.А також, внаслідок нещасних випадків на виробництві до лікарні привезли 1 людину.Лікарі-спеціалісти поліклініки прийняли 2862 пацієнтів.Надано медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами.

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