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До нововолинської лікарні потрапила людина, яка травмувалась на виробництві

До нововолинської лікарні потрапила людина, яка травмувалась на виробництві
У нововолинську лікарню за минулий тиждень ( з 8 по 14 липня) звернулося 234 людей.

Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.

Так, госпіталізовано було 145 осіб:

- з гострим порушенням мозкового кровообігу 2;
- з алкогольною інтоксикацією 3:
- госпіталізовано з травмами різного характеру 9.

У приймальному відділення надали медичну допомогу 119 хворим
в тому числі 49 дітям.

А також, внаслідок нещасних випадків на виробництві до лікарні привезли 1 людину.

Лікарі-спеціалісти поліклініки прийняли 2862 пацієнтів.

Надано медичну допомогу 25 особам з невиробничими та побутовими травмами.

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Теги: травма, Нововолинськ
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