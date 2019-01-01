Напівсироті з Шацька потрібні кошти на другий курс реабілітації в Китаї

Михайлик Романчук потребує другого курсу реабілітації у китайській клініці.



Про це на своїй сторінці у Facebook написав батько хлопчика Василь Романчук, - пише



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Текст допису подаємо без змін і правок:



«Я батько хворого на ДЦП хлопчика Михайлика Романчука. Я присвятив своє життя догляду за ним і боротьбі за його здоров`я. Нещодавно Михайлик повернувся з Китаю. Хочу подякувати всім небайдужим людям. Завдяки вам ми пройшли перший курс реабілітації в китайській клініці. Синочок досяг хороших результатів, навчився повзати, набагато краще сидить, стоїть на четвереньках. Михайлик дуже старався, наполегливо займався на всіх процедурах. Але щоб закріпити досягнуте і продовжити лікування, необхідно ще раз летіти в Китай. Та без підтримки небайдужих, добрих людей ми не зможемо цього зробити.



Михайлик наполовину сирота – його матір померла після пологів через халатність лікарів. І от недавно ще одна втрата... Як говорять, біда одна не ходить. Після повернення з Китаю в нашій родині сталося горе – померла бабуся Стефа і ми лишилися без її підтримки і оптимізму. Вона до останнього вірила, що Михайлик буде ходити. Після смерті мами Михайлика (своєї доньки) і дідуся вона жила лише задля внучка. І все робила для того, щоб побачити, як Михайлик сам ходить ніжками, шукала спонсорів, зверталася до знайомих і незнайомих людей за допомогою, шукала різні реабілітаційні центри. І з Божою допомогою знаходилися добрі небайдужі люди. Дуже чекала повернення внучка з Китаю. Дочекалася, та не судилося побачити, як він ходить...



І ми мусимо продовжувати лікування, щоб Михайлик навчився ходити, а мама з бабусею будуть радіти за нас там, на небесах...", - йдеться у дописі.



Тим, хто хочу підтримати напівсироту, прохання перераховувати кошти на картку: 5168 7427 2588 5325 – Романчук Василь Михайлович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленький житель Шацькапотребує другого курсу реабілітації у китайській клініці.Про це на своїй сторінці у Facebook написав батько хлопчика Василь Романчук, - пише Район.Шацьк Текст допису подаємо без змін і правок:«Я батько хворого на ДЦП хлопчика Михайлика Романчука. Я присвятив своє життя догляду за ним і боротьбі за його здоров`я. Нещодавно Михайлик повернувся з Китаю. Хочу подякувати всім небайдужим людям. Завдяки вам ми пройшли перший курс реабілітації в китайській клініці. Синочок досяг хороших результатів, навчився повзати, набагато краще сидить, стоїть на четвереньках. Михайлик дуже старався, наполегливо займався на всіх процедурах. Але щоб закріпити досягнуте і продовжити лікування, необхідно ще раз летіти в Китай. Та без підтримки небайдужих, добрих людей ми не зможемо цього зробити.Михайлик наполовину сирота – його матір померла після пологів через халатність лікарів. І от недавно ще одна втрата... Як говорять, біда одна не ходить. Після повернення з Китаю в нашій родині сталося горе – померла бабуся Стефа і ми лишилися без її підтримки і оптимізму. Вона до останнього вірила, що Михайлик буде ходити. Після смерті мами Михайлика (своєї доньки) і дідуся вона жила лише задля внучка. І все робила для того, щоб побачити, як Михайлик сам ходить ніжками, шукала спонсорів, зверталася до знайомих і незнайомих людей за допомогою, шукала різні реабілітаційні центри. І з Божою допомогою знаходилися добрі небайдужі люди. Дуже чекала повернення внучка з Китаю. Дочекалася, та не судилося побачити, як він ходить...І ми мусимо продовжувати лікування, щоб Михайлик навчився ходити, а мама з бабусею будуть радіти за нас там, на небесах...", - йдеться у дописі.

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