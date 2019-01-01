Через «Ягодин» не пропустили польку, яка хотіла проїхати за паспортом своєї матері
Сьогодні, 15:04
На пункті пропуску «Ягодин» викрили громадянку Польщі, яка намагалась перетнути кордон за чужим паспортом.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Зазначають, що жінка намагалась заїхати в Україну за паспортом своєї матері.
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Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Зазначають, що жінка намагалась заїхати в Україну за паспортом своєї матері.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинські прикордонники на пропустили контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО
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