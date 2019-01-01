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Через «Ягодин» не пропустили польку, яка хотіла проїхати за паспортом своєї матері

Через «Ягодин» не пропустили польку, яка хотіла проїхати за паспортом своєї матері
На пункті пропуску «Ягодин» викрили громадянку Польщі, яка намагалась перетнути кордон за чужим паспортом.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначають, що жінка намагалась заїхати в Україну за паспортом своєї матері.

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Теги: Ягодин, Волинь, митниця
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