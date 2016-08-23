«Зникнути на 24 години»: батьків попереджають про нову небезпечну гру для дітей





Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.



Як повідомляється, небезпечна гра "Зникнути на 24 години" - аналог гри "Синій кит", починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу.



Суть гри - дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки і друзі не могли її знайти, у правилах гри забороняється використовувати будь-які засоби зв'язку.



"У разі зникнення вашої дитини - відразу телефонуйте в поліцію", - йдеться в повідомленні.





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