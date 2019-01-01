Такої вакансії немає: волинські медики-гігієністи не можуть працювати у держустановах





Про це йдеться у зверненні випускниці медзакладу Віти на сайті



«Ми – випускники Ківерцівського медичного коледжу, які не можуть влаштуватися на роботу. Справа в тому, що ми поступали на відділення стоматології професія «зубний гігієніст». Нам обіцяли, що ми можемо працювати як гігієністами, так і медсестрами», – йдеться у дописі.



Також дівчина розповіла, що вона та її група провчились три роки, відповідно, заплатили гроші за навчання, але випустились фактично без освіти, бо державні установи не приймають таких дипломів, лише приватні стоматкабінети.



«Коли зверталися у відділення охорони здоров’я Луцька, нам сказали, що такої вакансії у нас не передбачено, а оскільки в дипломі написано стоматологія «зубний гігієніст» ми не маємо права працювати медсестрами. Але при навчанні ми вивчали догляд за хворими і мали медсестринську практику в лікарнях Луцька», –



Цікаво, що навіть ті, хто навчався на державній основі, не були працевлаштовані.



«На якісь спроби поговорити з директором Комшук Тетяною Сергіївною – відповіді ніякої. Був скандал з державними групами через те, що по закону вони мали відпрацювати 3 роки, але так як немає вакансій, цього не сталось.



Тоді директор сказала, що буде вимагати повернення коштів від студентів, піднявся скандал, після чого відділення закупили. Що нам робити, куди бігти?» – пише медик.



Заступниця начальника відділу медичних кадрів і планування Волинського обласного управління охорони здоров’я Людмила Згоран каже, що єдиний варіант для випускників-гігієністів – повторне навчання, або ж робота на приватні медичні заклади області.



«Перенавчатися – обов’язково», – каже пані Людмила: «Ми неодноразово зверталися до міністерства охорони здоров’я України, аби вони дали дозвіл зубним гігієністам бути працевлаштованим за іншими спеціальностями після перепідготовки, на жаль міністерство на такий крок йшло тільки три роки поспіль, а уже з 2015 року МОЗ жодного подібного дозволу не надає», – розповідає фахівець.



Додає, що у цих випускників є можливість працевлаштуватися у одній із приватних клінік області, які мають право їх приймати на роботу, адже там передбачені курси підвищення кваліфікації, атестації та додаткове навчання за напрямком «стоматологія». У свою чергу, комунальні підприємства, на жаль, навіть поскорочували посади лікарів стоматологів, враховуючи реформування галузі і те, що з медичної субвенції тепер фінансується набагато менше лікарів розпочалося масове скорочення галузі.



Людмила Згоран також повідомила, що фахівців за спеціальністю «зубний гігієніст» більше не готуватимуть, бо запиту на цю професію немає.



«Міністерство охорони здоров’я попередньо ініціювало це, враховуючи реформування і оптимізацію структури стоматологічних відділень посади зубних гігієністів практично жоден із закладів не ввів. Ми відповідно, припинили підготовку таких спеціалістів за державним замовленням і вже завершили підготовку за кошти фізичних та юридичних осіб. В області більше не здійснюють підготовку спеціалістів за цим фахом», – каже Згоран.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускники Ківерцівського медколеджу за спеціальністю «зубний гігієніст» не можуть влаштуватись на роботу в держустанови, адже такої вакансії на Волині немає.Про це йдеться у зверненні випускниці медзакладу Віти на сайті Електронної книги скарг України «Ми – випускники Ківерцівського медичного коледжу, які не можуть влаштуватися на роботу. Справа в тому, що ми поступали на відділення стоматології професія «зубний гігієніст». Нам обіцяли, що ми можемо працювати як гігієністами, так і медсестрами», – йдеться у дописі.Також дівчина розповіла, що вона та її група провчились три роки, відповідно, заплатили гроші за навчання, але випустились фактично без освіти, бо державні установи не приймають таких дипломів, лише приватні стоматкабінети.«Коли зверталися у відділення охорони здоров’я Луцька, нам сказали, що такої вакансії у нас не передбачено, а оскільки в дипломі написано стоматологія «зубний гігієніст» ми не маємо права працювати медсестрами. Але при навчанні ми вивчали догляд за хворими і мали медсестринську практику в лікарнях Луцька», –Цікаво, що навіть ті, хто навчався на державній основі, не були працевлаштовані.«На якісь спроби поговорити з директором– відповіді ніякої. Був скандал з державними групами через те, що по закону вони мали відпрацювати 3 роки, але так як немає вакансій, цього не сталось.Тоді директор сказала, що буде вимагати повернення коштів від студентів, піднявся скандал, після чого відділення закупили. Що нам робити, куди бігти?» – пише медик.Заступниця начальника відділу медичних кадрів і планування Волинського обласного управління охорони здоров’якаже, що єдиний варіант для випускників-гігієністів – повторне навчання, або ж робота на приватні медичні заклади області.«Перенавчатися – обов’язково», – каже пані Людмила: «Ми неодноразово зверталися до міністерства охорони здоров’я України, аби вони дали дозвіл зубним гігієністам бути працевлаштованим за іншими спеціальностями після перепідготовки, на жаль міністерство на такий крок йшло тільки три роки поспіль, а уже з 2015 року МОЗ жодного подібного дозволу не надає», – розповідає фахівець.Додає, що у цих випускників є можливість працевлаштуватися у одній із приватних клінік області, які мають право їх приймати на роботу, адже там передбачені курси підвищення кваліфікації, атестації та додаткове навчання за напрямком «стоматологія». У свою чергу, комунальні підприємства, на жаль, навіть поскорочували посади лікарів стоматологів, враховуючи реформування галузі і те, що з медичної субвенції тепер фінансується набагато менше лікарів розпочалося масове скорочення галузі.Людмила Згоран також повідомила, що фахівців за спеціальністю «зубний гігієніст» більше не готуватимуть, бо запиту на цю професію немає.«Міністерство охорони здоров’я попередньо ініціювало це, враховуючи реформування і оптимізацію структури стоматологічних відділень посади зубних гігієністів практично жоден із закладів не ввів. Ми відповідно, припинили підготовку таких спеціалістів за державним замовленням і вже завершили підготовку за кошти фізичних та юридичних осіб. В області більше не здійснюють підготовку спеціалістів за цим фахом», – каже Згоран.

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