У волинському місті затопило вулицю. ФОТО
Сьогодні, 15:59
У Ковелі через негоду затопило одну із вулиць.
Про це на сторінці Я люблю Ковель написала Ірина Хомич.
«Сьогоднішній дощ,коли в місті налагодять стоки?» – йдеться у дописі.
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Про це на сторінці Я люблю Ковель написала Ірина Хомич.
«Сьогоднішній дощ,коли в місті налагодять стоки?» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьку багатоповерхівку підтопив дощ. ФОТО
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