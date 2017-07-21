У волинському місті затопило вулицю. ФОТО





Про це на сторінці Я люблю Ковель написала Ірина Хомич.



«Сьогоднішній дощ,коли в місті налагодять стоки?» – йдеться у дописі.



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