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Волинянам розповіли, як легко перевірити номер інтернет-продавця в базі шахраїв

Волинянам розповіли, як легко перевірити номер інтернет-продавця в базі шахраїв
На Волині до поліції майже щотижня надходять повідомлення, що люди стали жертвами інтернет-шахраїв.

Тож, в патрульні поліції пропонують декілька корисних порад для тих, хто купує в інтернеті.

Поради:

- Переконайтеся у правильності назви необхідного сайту. Один непомітний символ у назві сайту на панелі адреси може означати, що ви потрапили не на оригінальний ресурс, а на фішинговий сайт (фішинг - вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів).

- Не вказуйте реквізити банківської карти. Працівники банку ніколи не запитують інформацію щодо даних вашої банківської карти. Вона і так є у банківській базі.

- Перевірте невідомий номер на сайті кіберполіції. Якщо на ваш номер надійшло СМС сумнівного змісту, перевірте цей номер на сайті кіберполіції у розділі "Стоп фрауд". Можливо, шахраї вже у базі кіберполіції. Також у цьому розділі можливо перевірити банківську карту та посилання на сумнівний сайт (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/).

- Зателефонуйте у банк і заблокуйте карту. Якщо гроші зникли з рахунку, телефонуйте в банк з проханням заблокувати картку та відмінити переказ коштів.

- Використовуйте післяплату. Це унеможливить шанси шахраїв заволодіти вашими коштами.


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Теги: інтернет, шахраї
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