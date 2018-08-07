Трішки не доробили: лучанин скаржиться на неякісно вкладений тротуар. ФОТО

У Луцьку скаржаться на неякісно виконані роботи з вкладення тротуару та бруківки.Про це на сайті Відкрите місто повідомив лучанинДопис подається без змін:«Останні кілька років у Луцьку роблять досить багато ремонтів доріг і тротуарів. Це дуже добре. Але на жаль трапляються випадки, коли тротуар «трішки» не доробили. Причини можуть бути різні: десь ремонтували трубу і не відновили тротуар, десь не вистачило коштів, десь не передбачили у проекті, і т.д.Ось декілька проблемних місць, які необхідно вирішити:1. Тротуар по пр. Соборності, поблизу Тигреса. Не відновили тротуар після ремонту труби.2. Вул. Воїнів-афганців, навпроти магазину Славутич. Необхідно доробити діагональну ділянку в сторону дитячого садочка. Трішки далі так само є пішохідний перехід, але немає тротуару до нього. А ще далі, де закінчується паркан дитсадка, теж було б доцільно зробити кілька метрів діагонального тротуару з бруківки.3. 26 школа. По периметру шкільного спортивного майданчика цієї весни виклали нову бруківку. Але один метр бруківки так і не доклали.4. Вул. Карпенка-Карого. Після земляних робіт (вкладання кабелю) зараз відбувається відновлення тротуару – вкладання бруківки. І знову забули викласти бруківку навпроти заїзду до гаражного кооперативу, а також поблизу майже недіючої залізниці. Тут можливо будуть відмазки, на зразок «то не наша територія». Ну так підключайте до співфінансування того, кого потрібно (гаражний кооператив, Укрзалізницю) - тротуар треба зробити повністю. До речі, бруківку на цій ділянці вкладають трішки неякісно. Там де вклали бруківку навесні, вже є місця просідання, а також тріщини бруківки. А на нових ділянках бруківка рухається під ногами. Можливо тому, що я ні разу не бачив трамбувальної машинки?» – йдеться у зверненні.