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Трішки не доробили: лучанин скаржиться на неякісно вкладений тротуар. ФОТО

Трішки не доробили: лучанин скаржиться на неякісно вкладений тротуар. ФОТО
У Луцьку скаржаться на неякісно виконані роботи з вкладення тротуару та бруківки.

Про це на сайті Відкрите місто повідомив лучанин Василь Романюк.

Допис подається без змін:

«Останні кілька років у Луцьку роблять досить багато ремонтів доріг і тротуарів. Це дуже добре. Але на жаль трапляються випадки, коли тротуар «трішки» не доробили. Причини можуть бути різні: десь ремонтували трубу і не відновили тротуар, десь не вистачило коштів, десь не передбачили у проекті, і т.д.

Ось декілька проблемних місць, які необхідно вирішити:

1. Тротуар по пр. Соборності, поблизу Тигреса. Не відновили тротуар після ремонту труби.

2. Вул. Воїнів-афганців, навпроти магазину Славутич. Необхідно доробити діагональну ділянку в сторону дитячого садочка. Трішки далі так само є пішохідний перехід, але немає тротуару до нього. А ще далі, де закінчується паркан дитсадка, теж було б доцільно зробити кілька метрів діагонального тротуару з бруківки.

3. 26 школа. По периметру шкільного спортивного майданчика цієї весни виклали нову бруківку. Але один метр бруківки так і не доклали.

4. Вул. Карпенка-Карого. Після земляних робіт (вкладання кабелю) зараз відбувається відновлення тротуару – вкладання бруківки. І знову забули викласти бруківку навпроти заїзду до гаражного кооперативу, а також поблизу майже недіючої залізниці. Тут можливо будуть відмазки, на зразок «то не наша територія». Ну так підключайте до співфінансування того, кого потрібно (гаражний кооператив, Укрзалізницю) - тротуар треба зробити повністю. До речі, бруківку на цій ділянці вкладають трішки неякісно. Там де вклали бруківку навесні, вже є місця просідання, а також тріщини бруківки. А на нових ділянках бруківка рухається під ногами. Можливо тому, що я ні разу не бачив трамбувальної машинки?» – йдеться у зверненні.


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Теги: Луцьк, благоустрій, проблема
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