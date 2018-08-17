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Міграційники видворили з України грузина, який «затримався» на Волині

Міграційники видворили з України грузина, який «затримався» на Волині
Волинські міграційники видворили із України громадянина Грузії, який порушив правила перебування на території держави.

Про це повідомили у прес-службі ДМСУ.

Іноземець прибув до України у 2017 році та залишався на Волині дотепер.

За рішенням суду порушника помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

8 липня волинські міграційники доправили громадянина Грузії до міжнародного аеропорту «Бориспіль» та передали прикордонникам.

Міграційники видворили з України грузина, який «затримався» на Волині

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Теги: нелегал, Волинь, міграційник, видворення
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