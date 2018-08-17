Міграційники видворили з України грузина, який «затримався» на Волині





Про це повідомили у прес-службі ДМСУ.



Іноземець прибув до України у 2017 році та залишався на Волині дотепер.



За рішенням суду порушника помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.



8 липня волинські міграційники доправили громадянина Грузії до міжнародного аеропорту «Бориспіль» та передали прикордонникам.





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