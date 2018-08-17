Міграційники видворили з України грузина, який «затримався» на Волині
Сьогодні, 16:53
Волинські міграційники видворили із України громадянина Грузії, який порушив правила перебування на території держави.
Про це повідомили у прес-службі ДМСУ.
Іноземець прибув до України у 2017 році та залишався на Волині дотепер.
За рішенням суду порушника помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
8 липня волинські міграційники доправили громадянина Грузії до міжнародного аеропорту «Бориспіль» та передали прикордонникам.
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Про це повідомили у прес-службі ДМСУ.
Іноземець прибув до України у 2017 році та залишався на Волині дотепер.
За рішенням суду порушника помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
8 липня волинські міграційники доправили громадянина Грузії до міжнародного аеропорту «Бориспіль» та передали прикордонникам.
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