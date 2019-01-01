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Вибори до Ради: на Волині поліцейські склали 19 адмінпротоколів на порушників

Вибори до Ради: на Волині поліцейські склали 19 адмінпротоколів на порушників
На Волині поліцейські за фактами порушень виборчого законодавства склали 19 адмінпротоколів.

Більшість правопорушень стосуються недотримання законодавчих вимог щодо виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, - пише ГУНП у Волинській області.

Зокрема, за ч. 2 ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення правоохоронці склали 13 адмінматеріалів. Йдеться про виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Також складено два протоколи за фактами порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів або розміщення їх у заборонених законом місцях – ст. 212-14 КУпАП.

Окрім того, поліцейські склали три адмінпротоколи за фактами порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також, поліцією складено один протокол за ст. 212-10 КУпАП. Йдеться про порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації.

39 заяв та повідомлень поліцейські розглянули та прийняли рішення відповідно до Закону України «Про звернення громадян». За всіма фактами поліція проводить ретельну та неупереджену перевірку.


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Теги: поліція, Волинь, порушення, вибори
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