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У Римі оштрафували на 550 євро туриста, який крав монети з фонтану

У Римі оштрафували на 550 євро туриста, який крав монети з фонтану
Поліція Рима затримала туриста з Нідерландів, коли він крав монети з фонтану.

Про це повідомляє видання Roma Today, - пише Громадське.

На світанку 14 липня, поліцейський патруль здійснював чергування на П'яцца-Навона, та побачив в одному з фонтанів – фонтані Мавра – чоловіка, який збирав монети. Побачивши правоохоронців, чоловік намагався сховати монети у кишені.

Затриманим виявився 36 річний турист з Нідерландів, під час обшуку монети знайшли й конфіскували, а туристу виписали штраф у розмірі 550 євро.

Нещодавно влада Рима запровадила жорсткі правила, щоб обмежити неприйнятну поведінку туристів. Закон був тимчасовою мірою, але став постійним. Він значно розширює повноваження поліції, зокрема, він передбачає заборону на купання у фонтанах.

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Теги: Рим, штраф, туристи
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