У Римі оштрафували на 550 євро туриста, який крав монети з фонтану





Про це повідомляє видання Roma Today, - пише



На світанку 14 липня, поліцейський патруль здійснював чергування на П'яцца-Навона, та побачив в одному з фонтанів – фонтані Мавра – чоловіка, який збирав монети. Побачивши правоохоронців, чоловік намагався сховати монети у кишені.



Затриманим виявився 36 річний турист з Нідерландів, під час обшуку монети знайшли й конфіскували, а туристу виписали штраф у розмірі 550 євро.



Нещодавно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Рима затримала туриста з Нідерландів, коли він крав монети з фонтану.Про це повідомляє видання Roma Today, - пише Громадське На світанку 14 липня, поліцейський патруль здійснював чергування на П'яцца-Навона, та побачив в одному з фонтанів – фонтані Мавра – чоловіка, який збирав монети. Побачивши правоохоронців, чоловік намагався сховати монети у кишені.Затриманим виявився 36 річний турист з Нідерландів, під час обшуку монети знайшли й конфіскували, а туристу виписали штраф у розмірі 550 євро.Нещодавно влада Рима запровадила жорсткі правила, щоб обмежити неприйнятну поведінку туристів . Закон був тимчасовою мірою, але став постійним. Він значно розширює повноваження поліції, зокрема, він передбачає заборону на купання у фонтанах.

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