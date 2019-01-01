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У Польщі підпалили дім українських заробітчан та написали на стінах «матюки». ФОТО(18+)

У Польщі підпалили дім українських заробітчан та написали на стінах «матюки». ФОТО(18+)
У Варшаві невідомі кинули коктейль Молотова до квартири українських заробітчан. Крім того, зловмисники розписали стіни під'їзду, в якому живуть українці, образливими гаслами.

У них заробітчан закликають покинути Польщу та називають "українськими курвами", – про це повідомляє 24 канал.

Відомо, українці, двері квартири яких підпалили, допомагають будувати другу гілку метро у Варшаві, інформує Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії.

Так, у відповідь українці написали відкритий лист-звернення до поляків, у якому наголошують, що не розуміють, чому їх ображають.

"Поляки будують за кордоном, а ми спільно з турками будуємо станцію метро для вас. Ми приїхали за хлібом, і не хочемо його безкоштовно. Ми важко працюємо на глибині 25 метрів під землею, аби заробити гроші. Ми важко працюємо, завдяки чому ви маєте можливість працювати на більш оплачуваній роботі. А сьогодні нам підпалили дім. Ми відчуваємо загрозу", – написали потерпілі.

Інцидентом займаються польські правоохоронні органи.

Зазначають, у коментарях під повідомленням поляки висловлюють співчуття заробітчанам та просять пробачення.

"Мені дуже соромно. Я дуже перепрошую за свою країну", – написала одна з користувачок.



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Теги: Польща, українці-заробітчани, підпалили дім, образливі гасла
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