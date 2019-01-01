У Польщі підпалили дім українських заробітчан та написали на стінах «матюки». ФОТО(18+)





У них заробітчан закликають покинути Польщу та називають "українськими курвами", – про це повідомляє



Відомо, українці, двері квартири яких підпалили, допомагають будувати другу гілку метро у Варшаві, інформує Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії.



Так, у відповідь українці написали відкритий лист-звернення до поляків, у якому наголошують, що не розуміють, чому їх ображають.



"Поляки будують за кордоном, а ми спільно з турками будуємо станцію метро для вас. Ми приїхали за хлібом, і не хочемо його безкоштовно. Ми важко працюємо на глибині 25 метрів під землею, аби заробити гроші. Ми важко працюємо, завдяки чому ви маєте можливість працювати на більш оплачуваній роботі. А сьогодні нам підпалили дім. Ми відчуваємо загрозу", – написали потерпілі.



Інцидентом займаються польські правоохоронні органи.



Зазначають, у коментарях під повідомленням поляки висловлюють співчуття заробітчанам та просять пробачення.



"Мені дуже соромно. Я дуже перепрошую за свою країну", – написала одна з користувачок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Варшаві невідомі кинули коктейль Молотова до квартири українських заробітчан. Крім того, зловмисники розписали стіни під'їзду, в якому живуть українці, образливими гаслами.У них заробітчан закликають покинути Польщу та називають "українськими курвами", – про це повідомляє 24 канал Відомо, українці, двері квартири яких підпалили, допомагають будувати другу гілку метро у Варшаві, інформує Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії.Так, у відповідь українці написали відкритий лист-звернення до поляків, у якому наголошують, що не розуміють, чому їх ображають."Поляки будують за кордоном, а ми спільно з турками будуємо станцію метро для вас. Ми приїхали за хлібом, і не хочемо його безкоштовно. Ми важко працюємо на глибині 25 метрів під землею, аби заробити гроші. Ми важко працюємо, завдяки чому ви маєте можливість працювати на більш оплачуваній роботі. А сьогодні нам підпалили дім. Ми відчуваємо загрозу", – написали потерпілі.Інцидентом займаються польські правоохоронні органи.Зазначають, у коментарях під повідомленням поляки висловлюють співчуття заробітчанам та просять пробачення."Мені дуже соромно. Я дуже перепрошую за свою країну", – написала одна з користувачок.

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