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У Луцьку на Кравчука диміло відоме кафе

У Луцьку на Кравчука диміло відоме кафе
У Луцьку диміло кафе «Млин».

Як повідомили очевидці, близько 12 годині у квартирах на вулиці Кравчука стало чути запах горілого, - пише газета Волинь-нова.

Десь у цей же час помітили дим, що виходив з приміщення кафе «Млин», яке розташоване на вулиці Кравчука, 7-А. Невдовзі з’явився пожежний автомобіль.

Рятвальники зайшли в приміщення, але шлангів не діставали. Невдовзі кількість диму зменшилася.

У довколишніх помешканнях було чути запах горілого.

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Теги: кафе, Млин
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