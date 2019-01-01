У Луцьку на Кравчука диміло відоме кафе





Як повідомили очевидці, близько 12 годині у квартирах на вулиці Кравчука стало чути запах горілого, - пише газета



Десь у цей же час помітили дим, що виходив з приміщення кафе «Млин», яке розташоване на вулиці Кравчука, 7-А. Невдовзі з’явився пожежний автомобіль.



Рятвальники зайшли в приміщення, але шлангів не діставали. Невдовзі кількість диму зменшилася.



У довколишніх помешканнях було чути запах горілого.



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