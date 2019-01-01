У Луцьку на Кравчука диміло відоме кафе
Сьогодні, 17:07
У Луцьку диміло кафе «Млин».
Як повідомили очевидці, близько 12 годині у квартирах на вулиці Кравчука стало чути запах горілого, - пише газета Волинь-нова.
Десь у цей же час помітили дим, що виходив з приміщення кафе «Млин», яке розташоване на вулиці Кравчука, 7-А. Невдовзі з’явився пожежний автомобіль.
Рятвальники зайшли в приміщення, але шлангів не діставали. Невдовзі кількість диму зменшилася.
У довколишніх помешканнях було чути запах горілого.
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Як повідомили очевидці, близько 12 годині у квартирах на вулиці Кравчука стало чути запах горілого, - пише газета Волинь-нова.
Десь у цей же час помітили дим, що виходив з приміщення кафе «Млин», яке розташоване на вулиці Кравчука, 7-А. Невдовзі з’явився пожежний автомобіль.
Рятвальники зайшли в приміщення, але шлангів не діставали. Невдовзі кількість диму зменшилася.
У довколишніх помешканнях було чути запах горілого.
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У Луцьку на Кравчука диміло відоме кафе
Сьогодні, 17:07