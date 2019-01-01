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Лучанину, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, запропонували роботу

Лучанину, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, запропонували роботу
Лучанин із синдромом Дауна Богдан Кравчук, який нещодавно отримав диплом бакалавра, вже має пропозиції щодо працевлаштування.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла мама особливого хлопця – Євгенія Кінах.

Цього року її син Богдан Кравчук закінчив навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та отримав ступінь бакалавра за історичною спеціальністю і думав знайти роботу, але, зважаючи на вади ментального розвитку, реалізувати цю ініціативу – вкрай складно.

Євгенія Миколаївна розповіла, що допомагати вирішити це питання взялися місцеві благодійники.

«Наразі нам запропонували декілька можливих варіантів роботи, але поки Богдан не почне працювати, усіх карт розкривати не будемо», – каже мама хлопця.

Зазначає, що усі пропозиції, які надійшли, – за взаємної згоди із роботодавцями. Богдан Кравчук поки вирішує.

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Теги: Богдан Кравчук, СНУ, Луцьк, робота, ВОДА, працевлаштування, синдром Дауна, Волинь
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