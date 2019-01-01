Лучанину, який першим серед українців з синдромом Дауна здобув вищу освіту, запропонували роботу

Богдан Кравчук, який нещодавно отримав диплом бакалавра, вже має пропозиції щодо працевлаштування.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла мама особливого хлопця – Євгенія Кінах.



Цього року її син Богдан Кравчук закінчив навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та отримав ступінь бакалавра за історичною спеціальністю і



Євгенія Миколаївна розповіла, що допомагати вирішити це питання взялися місцеві благодійники.



«Наразі нам запропонували декілька можливих варіантів роботи, але поки Богдан не почне працювати, усіх карт розкривати не будемо», – каже мама хлопця.



Зазначає, що усі пропозиції, які надійшли, – за взаємної згоди із роботодавцями. Богдан Кравчук поки вирішує.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин із синдромом Дауна, який нещодавно отримав диплом бакалавра, вже має пропозиції щодо працевлаштування.Про церозповіла мама особливого хлопця –Цього року її син Богдан Кравчук закінчив навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та отримав ступінь бакалавра за історичною спеціальністю і думав знайти роботу , але, зважаючи на вади ментального розвитку, реалізувати цю ініціативу – вкрай складно.Євгенія Миколаївна розповіла, що допомагати вирішити це питання взялися місцеві благодійники.«Наразі нам запропонували декілька можливих варіантів роботи, але поки Богдан не почне працювати, усіх карт розкривати не будемо», – каже мама хлопця.Зазначає, що усі пропозиції, які надійшли, – за взаємної згоди із роботодавцями. Богдан Кравчук поки вирішує.

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