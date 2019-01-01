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Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 16 липня

Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 16 липня
У Луцьку 16 липня прогнозують хмарний день та похмурий вечір, які прийдуть на зміну ясному ранку.

Про це інформує сайт Sinoptik.ua.

Синоптики прогнозують, що 16 липня у Луцьку мине без опадів.

Уночі температура буде від 12 до 14 градусів, удень підміметься до 22 градусів.


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Теги: погода, прогноз, синоптики, Луцьк
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