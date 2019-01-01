Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 16 липня





Про це інформує сайт Sinoptik.ua.



Синоптики прогнозують, що 16 липня у Луцьку мине без опадів.



Уночі температура буде від 12 до 14 градусів, удень підміметься до 22 градусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 16 липня прогнозують хмарний день та похмурий вечір, які прийдуть на зміну ясному ранку.Про це інформує сайт Sinoptik.ua.Синоптики прогнозують, що 16 липня у Луцьку мине без опадів.Уночі температура буде від 12 до 14 градусів, удень підміметься до 22 градусів.

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