Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 16 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 16 липня прогнозують хмарний день та похмурий вечір, які прийдуть на зміну ясному ранку.
Про це інформує сайт Sinoptik.ua.
Синоптики прогнозують, що 16 липня у Луцьку мине без опадів.
Уночі температура буде від 12 до 14 градусів, удень підміметься до 22 градусів.
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Про це інформує сайт Sinoptik.ua.
Синоптики прогнозують, що 16 липня у Луцьку мине без опадів.
Уночі температура буде від 12 до 14 градусів, удень підміметься до 22 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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