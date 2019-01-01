«Це трапилось вперше за 20 років»: у луцькій піцерії вибачились за випадок з отруєнням





У піцерії запевняють, що дуже засмучені через неприємну ситуацію. Про це йдеться у дописі на сторінці закладу у Facеbook.



Нагадаємо, 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт



«Шановні лучани! Просимо вибачення за прикру ситуацію, що трапилася у нашій компанії! Ми глибоко поважаємо кожного нашого гостя, клієнта, партнера! Ситуація, що виникла вкрай засмутила всю команду, адже у нас, це трапилось вперше за 20 років!», - йдеться у дописі.



Також у закладі повідомили, що для уникнення чуток та висвітлення неправдивої інформації, керівництво піцерії ініціювало закриття одного із закладів на вулиці Винниченка, 2 для виявлення причин харчового отруєння.



«Для з‘ясування обставин та причин виникнення спалаху лікарі-епідеміологи здійснюють комплекс протиепідемічних і профілактичних заходів, залучені контролюючі органи! На період епідеміологічного розслідування піцерія не працюватиме», - інформує адміністрація закладу.



Разом з тим, у «Фелічіті» запевняють, що знайдуть причину отруєння: «Ми в жодному разі не відмовляємося від проблеми, а впевненно її вирішуємо Гарантуємо провести всі необхідні заходи для уникнення таких ситуацій в майбутньому. Ми з Вами вже багато років, і хочемо й надалі бути прикладом гарного смаку, хорошого сервісу, смачної та безпечної їжі. Приносимо вибачення кожному з Вас. Ми переконанні, що дана ситуація була, як першою, так і останньою в історії компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У піцерії мережі «Фелічіта» вибачились за прикрий випадок з отруєнням, який трапився нещодавно у одному із закладів Луцька.У піцерії запевняють, що дуже засмучені через неприємну ситуацію. Про це йдеться у дописі на сторінці закладу у Facеbook.Нагадаємо, 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізували 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у Луцьку «Шановні лучани! Просимо вибачення за прикру ситуацію, що трапилася у нашій компанії! Ми глибоко поважаємо кожного нашого гостя, клієнта, партнера! Ситуація, що виникла вкрай засмутила всю команду, адже у нас, це трапилось вперше за 20 років!», - йдеться у дописі.Також у закладі повідомили, що для уникнення чуток та висвітлення неправдивої інформації, керівництво піцерії ініціювало закриття одного із закладів на вулиці Винниченка, 2 для виявлення причин харчового отруєння.«Для з‘ясування обставин та причин виникнення спалаху лікарі-епідеміологи здійснюють комплекс протиепідемічних і профілактичних заходів, залучені контролюючі органи! На період епідеміологічного розслідування піцерія не працюватиме», - інформує адміністрація закладу.Разом з тим, у «Фелічіті» запевняють, що знайдуть причину отруєння: «Ми в жодному разі не відмовляємося від проблеми, а впевненно її вирішуємо Гарантуємо провести всі необхідні заходи для уникнення таких ситуацій в майбутньому. Ми з Вами вже багато років, і хочемо й надалі бути прикладом гарного смаку, хорошого сервісу, смачної та безпечної їжі. Приносимо вибачення кожному з Вас. Ми переконанні, що дана ситуація була, як першою, так і останньою в історії компанії.

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