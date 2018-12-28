На Луцькому аеродромі встановили найсучаснішу систему посадки





Система працює за стандартами ІКАО, підтримує частоти, визначені міжнародною організацією цивільної авіації. Це дає змогу отримувати інформацію про будь-який літальний апарат, який перебуває в районі аеродрому, висоту його польоту, залишок палива, бортовий номер тощо, -



Усе обладнання виключно українського виробництва. Закордонні аналоги коштують значно дорожче.



«Нині Луцький аеродром обладнаний найсучаснішими засобами зв’язку та радіотехнічного забезпечення», — коментує провідний спеціаліст Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Володимир Манаєнков: «Нову систему посадки ми підключили до автоматизованого командного диспетчерського пункту, який також придбали і встановили цього року. Ще раніше встановили систему світлосигнального обладнання».



Авіатори від новинки у захваті. Вона дає можливість не лише забезпечувати польоти в складних метеоумовах, обмінюватися даними з іншими РЛС, реалізовувати автоматичний супровід траєкторії руху повітряних об’єктів, а й стійка до перешкод. Не можуть не тішити додаткові опції — встановлений кондиціонер та автоматичне вмикання агрегатів живлення.



"Не виникло жодних проблем з експлуатацією новинки, адже випускники ХНУПСу знайомі з цією системою, — зауважив Володимир Манаєнков. — Тепер чекаємо на фінансування, щоб підтягнути до такого технічного рівня й інші аеродроми".







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