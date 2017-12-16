На Сумщині сталася смертельна авіатроща. ВІДЕО





О 15:14, 14 липня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про катастрофу. Про це повідомляє



Вертоліт впав у седі Яблучне Великописарівського району. Внаслідок авіаційної пригоди загинув пілот гелікоптера 1953 року народження.



Для деблокування тіла загиблого за допомогою спеціального обладнання та забезпечення пожежної безпеки на місці події залучалося відділення 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 36-й Державний пожежно-рятувальний пост, повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сумщині внаслідок падіння вертольота загинув пілот.О 15:14, 14 липня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про катастрофу. Про це повідомляє The SumyPost Вертоліт впав у седі Яблучне Великописарівського району. Внаслідок авіаційної пригоди загинув пілот гелікоптера 1953 року народження.Для деблокування тіла загиблого за допомогою спеціального обладнання та забезпечення пожежної безпеки на місці події залучалося відділення 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 36-й Державний пожежно-рятувальний пост, повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

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