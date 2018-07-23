Збірна України відмовилась від участі у Чемпіонаті світу, бо не хотіла їхати в Росію





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Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення відмовитися від виступу в кваліфікації. Таким чином, команда Євгена Варениці пропустить фінальний турнір, який пройде в Парагваї.



Відбірковий турнір відбудеться з 19 по 27 липня в «Лужниках».



Відзначимо, що збірна України отримала право виступити на Всесвітніх пляжних іграх в Катарі.

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