Збірна України відмовилась від участі у Чемпіонаті світу, бо не хотіла їхати в Росію
Сьогодні, 00:31
Збірна України з пляжного футболу не братиме участі у відбірковому турнірі ЧС-2019, який повинен пройти в Москві.
Про це повідомляє Xsport.
Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення відмовитися від виступу в кваліфікації. Таким чином, команда Євгена Варениці пропустить фінальний турнір, який пройде в Парагваї.
Відбірковий турнір відбудеться з 19 по 27 липня в «Лужниках».
Відзначимо, що збірна України отримала право виступити на Всесвітніх пляжних іграх в Катарі.
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Про це повідомляє Xsport.
Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення відмовитися від виступу в кваліфікації. Таким чином, команда Євгена Варениці пропустить фінальний турнір, який пройде в Парагваї.
Відбірковий турнір відбудеться з 19 по 27 липня в «Лужниках».
Відзначимо, що збірна України отримала право виступити на Всесвітніх пляжних іграх в Катарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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