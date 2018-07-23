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Збірна України відмовилась від участі у Чемпіонаті світу, бо не хотіла їхати в Росію

Збірна України відмовилась від участі у Чемпіонаті світу, бо не хотіла їхати в Росію
Збірна України з пляжного футболу не братиме участі у відбірковому турнірі ЧС-2019, який повинен пройти в Москві.

Про це повідомляє Xsport.

Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення відмовитися від виступу в кваліфікації. Таким чином, команда Євгена Варениці пропустить фінальний турнір, який пройде в Парагваї.

Відбірковий турнір відбудеться з 19 по 27 липня в «Лужниках».

Відзначимо, що збірна України отримала право виступити на Всесвітніх пляжних іграх в Катарі.

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Теги: Україна, спорт
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