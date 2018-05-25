У Луцьку зносять самовільно встановлені гаражі та сараї. ФОТО

У Луцьку борються із незаконно встановленими тимчасовими спорудами та конструкціями.Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.Так, 15 липня, інспектори департаменту працювали на вулиці Корольова, 8. Саме там триває демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд та конструкцій. Проте, муніципали мають ще й своєрідні "бонуси"."Окрім самого демонтажу доводиться вивозити ще велику кількість сміття, яке складалось там мешканцями прилеглих будинків не один рік, а той десятиліття", - йдеться у повідомленні.Роботи по демонтажу за вказаною адресою наближаються до завершення. Разом з тим, демонтаж незаконних споруд на території міста продовжуватиметься.