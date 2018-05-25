У Луцьку зносять самовільно встановлені гаражі та сараї. ФОТО
Сьогодні, 01:18
У Луцьку борються із незаконно встановленими тимчасовими спорудами та конструкціями.
Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Так, 15 липня, інспектори департаменту працювали на вулиці Корольова, 8. Саме там триває демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд та конструкцій. Проте, муніципали мають ще й своєрідні "бонуси".
"Окрім самого демонтажу доводиться вивозити ще велику кількість сміття, яке складалось там мешканцями прилеглих будинків не один рік, а той десятиліття", - йдеться у повідомленні.
Роботи по демонтажу за вказаною адресою наближаються до завершення. Разом з тим, демонтаж незаконних споруд на території міста продовжуватиметься.
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Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Так, 15 липня, інспектори департаменту працювали на вулиці Корольова, 8. Саме там триває демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд та конструкцій. Проте, муніципали мають ще й своєрідні "бонуси".
"Окрім самого демонтажу доводиться вивозити ще велику кількість сміття, яке складалось там мешканцями прилеглих будинків не один рік, а той десятиліття", - йдеться у повідомленні.
Роботи по демонтажу за вказаною адресою наближаються до завершення. Разом з тим, демонтаж незаконних споруд на території міста продовжуватиметься.
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