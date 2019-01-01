16 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської обласної ради, ректор Луцького НТУ(на фото).Також день народження 16 липня у волинських журналісток:, громадської активісткита співачкиВітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олександр, Анатолій та Марк.Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та достатку.16 липня 1616 року заклали наріжний камінь костьолу Петра і Павла у Луцьку.У цей день 1993 року президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення на базі Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки Волинського державного університету.А 2007 року 16 липня сталася одна з найбільших фосфорних екологічних катастроф, яка зачепила й Волинь, зокрема Горохівський район. Тоді у селі Ожидів на Львівщині 15 цистерн з жовтим фосфором зійшли з колії.Через витік фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, зона ураження якої становила близько 90 квадратних кілометрів. Жителів найближчих сіл тимчасово відселили.У 2012 році голова Волинської ОДА Борис Клімчук призначив нового директора в історико-культурний заповідник "Старий Луцьк". Ним став Павло Рудецький.